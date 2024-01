Anklagere kræver 10 år til tre flygtninge for terrorstøtte og spionage

Anklagerne kræver en hårdere straf til de tre flygtninge, der er kendt skyldige i at have spioneret for Saudi-Arabien og for at have støttet angreb på mål i Iran, end hvad byretten nåede frem til.

Kravet er fængsel i ti år til hver af de tre, siger senioranklager Henrik Aagaard i Østre Landsret.

I marts sidste år fastslog byretten i Roskilde, at fængsel i henholdsvis otte, syv og seks år var passende.

Dengang tog byretten hensyn til det formål, som de tre mænd fra bevægelsen ASMLA støttede.

Med base i Ringsted var de med at bekæmpe af det iranske styre, som bruger dødsstraf og tortur, og som undertrykker etniske minoriteter, og det blev brugt af byretten som et argument for at lempe straffen.

- Det skal man ikke lægge vægt på, lyder senioranklagerens opfordring til de lægdommere og juridiske dommere, der senere skal afsige dom.

- Vi mener ikke, at man kan bruge den beskyttelse, man har opnået i Danmark, til at bringe en konflikt i Mellemøsten til Danmark, siger han.

- Man kan med rette bekæmpe et diktatorisk regime, men man skal benytte lovlige midler som for eksempel demonstrationer, siger senioranklageren.

De tre mænd har på dansk jord spioneret for Saudi-Arabien i en årrække. De indsamlede oplysninger om enkeltpersoner og deres familier både i Danmark og i udlandet, og det kompromitterede fleres sikkerhed.

Desuden er de kendt skyldige i at have støttet to grupper, der i Iran angreb blandt andet militære mål, oliefaciliteter og anden infrastruktur. Dermed fremmede de terrorisme i Iran, har landsretten slået fast.

Endelig modtog de cirka 15 millioner kroner fra Saudi-Arabien og forsøgte at skaffe yderligere et tilsvarende beløb, hvilket er finansiering af terror.

To af mændene skal udvises af Danmark, mens den sidste bør fratages sit danske statsborgerskab, lyder kravet fra anklagemyndigheden.

- Han har optrådt illoyalt mod Danmark, mener senioranklageren om den sidstnævnte, der fik dansk indfødsret i 2016.

Forsvarerne holder deres indlæg i retten onsdag. Dommen ventes senere på ugen.

/ritzau/