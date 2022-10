Anklageskrift mod Lars Findsen er fem sider langt

Eks-spionchef er tiltalt for seks forhold om at røbe statshemmeligheder og videregive fortrolige oplysninger.

Anklageskriftet mod den hjemsendte spionchef Lars Findsen strækker sig over fem sider. Det indeholder seks forhold om at fortælle folk uden for efterretningstjenesterne om statshemmeligheder og fortrolige oplysninger.

Det viser tiltalen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er blandt andet tiltalt for "at have røbet eller videregivet meddelelser om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede stater beror".

Det skal ifølge anklageskriftet være sket på en række forskellige tidspunkter. Blandt andet over en periode fra august 2020 til december 2021, hvor Lars Findsen blev anholdt i Københavns Lufthavn efter en arbejdsrejse.

Han er tiltalt for at have røbet hemmelighederne over for både journalister og andre udenforstående. I alt skal han have lækket informationer til seks forskellige personer.

Derudover lyder det, at han har videregivet oplysninger om "et konkret sikkerhedsbrud i Forsvarets Efterretningstjeneste og tjenestens overvejelser om og håndtering af dette".

Hvad forholdene præcis dækker over, er dog fortsat uklart. Ved hvert af dem er det fjernet, hvad Lars Findsen skulle have sagt eller røbet. Begrundelsen er, at oplysningerne "er af væsentlig betydning for statens sikkerhed".

Med til det fem sider lange anklageskrift hører en række bilag. De udgør i alt 19 sider, men det har ikke været muligt for Ritzau at få aktindsigt i indholdet af disse.

Lars Findsen, der før sin tid i FE også har stået i spidsen for PET, blev sigtet for at have lækket statshemmeligheder for ti måneder siden.

Sagen har været omgærdet af mystik, da retsmøderne har været holdt bag dobbeltlukkede døre på grund af Danmarks forhold til fremmede magter.

Iagttagere er dog enige om, at sagen handler om et samarbejde mellem USA og Danmark om aflytning af internetkabler, som går gennem dansk territorie.

Anklagemyndigheden går efter at få sendt Lars Findsen bag tremmer. Da sagen er rejst som en domsmandssag, kan han højst blive idømt en straf på tre år og 11 måneders fængsel.

