Anmeldere roser bog fra FE-chef, men understreger, at det kun er en side af sagen.

Anmeldere: Findsens bog er et fascinerende indblik i FE-sagen

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsens nye bog bliver kaldt et ekstremt fascinerede blik ind i FE-sagen af mediernes anmeldere.

Bogen "Spionchefen - erindringer fra celle 18" får fem stjerner af netmediet Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen.

Han kalder bogen et "førsteklasses førstehåndsvidne" til sagen, som man kan forholde sig til.

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, kvitterer med fem ud af seks hjerter i sin anmeldelse af bogen. Han skriver, at bogen er aldeles fremragende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men begge anmeldere er enige om, at det er vigtigt at huske, at bogen fortæller en side af sagen.

- Han har samtidig skrevet en bog, der i sig selv udgør et velunderbygget og sofistikeret anklageskrift mod centrale aktører i FE-sagen, skriver Christian Jensen.

Også chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik, har læst bogen.

Han skriver, at bogen er et personligt meget menneskeligt vidnesbyrd. Weekendavisen giver ikke stjerner eller hjerter i deres anmeldelser.

Bogen udkom torsdag uden nogen omtale på forhånd. Lars Findsen har skrevet bogen i samarbejde med journalist Mette Mayli Albæk.

/ritzau/