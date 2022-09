Anne-Lise fandt sin far efter 40 år uden kontakt

Tekst: Else Marie Nygaard, foto: Leif Tuxen

Anne-Lise Hoffmann vil egentlig gerne give sine erindringer videre. Hendes tre voksne børn har opfordret hende til at skrive, men hvordan omsætter man egentlig 67 års levet liv til skrift? Kristeligt Dagblad har samlet en række spørgsmål, der kan fremkalde fortællingen om det levede liv. Man kan selv skrive, eller man kan fortælle til næste generation eller en ven og lade en anden føre pennen. Denne formiddag på terrassen ved sommerhuset i Højby Lyng ved Sejerøbugten er det en journalist, der stiller Anne-Lise Hoffmann spørgsmålene. De fire første spørgsmål er hurtigt besvaret.

Hvad var dit fulde navn som barn?

Anne-Lise Larsen. Hvornår er du født? Jeg er født den 31. august 1955 på det nu nedlagte Sankt Josephs Hospital på Nørrebro i København.

Hvor lå dit barndomshjem?

På første sal i en lejlighed i Rolandsgården i Brønshøj. Hvad hed din mor, far og eventuelle søskende? Min mor hed Birgit Elisa og blev født i 1928. Min far hed Tommy Larsen og var fra 1927. Jeg har en to år yngre bror, Flemming, som kom til verden i 1957.

Optageren på bordet opsamler både varmen i Anne-Lise Hoffmanns stemme, tænkepauserne, bevægelsen og lyden af fuglene ved det store æbletræ i sommerhushaven. Da det første barnebarn kom til verden for 19 år siden, plantede hun og ægtefællen Per Hoffmann træet. Siden er både æbletræet og familien vokset, og parret har nu syv børnebørn. Historien er tilegnet de syv. Anne-Lise Hoffmann har forberedt sig. Hun har bagt et brød, så der er proviant til en lang samtale, og hun har fundet gamle fotoalbum frem. Nu er det tid til at indlede tidsrejsen.

Hvad er dit tidligste minde?

Jeg spiser franskbrød med sukker på sammen med min mormor i baglokalet i det renseri, hun bestyrede på Nørrebrogade i København. Jeg er fire år, og mine forældre er blevet skilt, så min mor er begyndt at gå på arbejde på deltid. Jeg husker ikke noget fra tiden, før mine forældre blev skilt, men jeg ved, at min mor blev hjemmegående, da jeg kom til verden i 1955. I efteråret 1959 forlod min far os, og så måtte min mor finde et job, og vi skulle i børnehave. Min mor fik job i en butik tæt på min mormors arbejde på Nørrebrogade. Jeg husker morgenerne i sporvogn linje 5, hvor vi måtte stå af, fordi jeg døjede med køresyge.

Anne-Lise Hoffmann voksede op i Rolandsgården i Brønshøj ved København. Her er hun fotograferet en sommerdag i 1956, da hun var knap et år. Privatfoto

Når du tænker tilbage på dine første år, hvad var så en god dag?

Det var, når min gudmor hentede os i børnehaven sammen med sine to døtre. Min gudmor, som også var min moster, var en livlig dame, som kunne finde på at tage os fire børn med på rotur på Peblingesøen. Jeg kan se hende for mig gå med os fire på Assistens Kirkegård på vej hjem fra børnehaven. På nogle måder mindede hun om Sonja fra ”Sonja fra Saxogade”. Selvom de ikke havde særlig mange penge og særlig meget plads, så var de gæstfrie, og jeg beundrer, hvordan min gudfar, Walter, udfyldte faderrollen i min opvækst, for min egen far havde jeg ikke kontakt med.

Jeg havde en god og omsorgsfuld mor, men hun var mærket af skilsmissen og dens konsekvenser. Hun ventede deres tredje barn, da min far forlod os. I foråret 1960 fødte min mor en pige, som hun gav fra sig ved fødslen til bortadoption. Hun holdt hende aldrig. Jeg kender andre fra min generation, som har bortadopterede søskende og har fået kontakt med dem som voksne. Mens min mor endnu levede, fik jeg kontakt med min søster. Hun sendte et pænt brev og forklarede, at hun ikke ønskede kontakt.

Når I fejrede jul, hvem var I så sammen med?

Julen fejrede vi altid i Ægirsgade på Ydre Nørrebro hos min gudmor og gudfar og min mormor, som også boede i Ægirsgade. Vi var ni i den toværelses lejlighed på omkring 40 kvadratmeter med kakkelovn og toilet på trappen. Juleaften fik vi flæskesteg, men inden vi fik stegen, fik vi risengrød, for der var ikke penge til en stor steg.

Hvad husker du særligt fra din tidlige barndoms somre?

Min mor havde ikke særlig meget ferie, men gudmor og gudfar havde bil, for min gudfar arbejdede hos General Motors. De proppede alle unger og oppakningen inklusive buret med familiens beostær i vognen. Jeg husker en sommer på Bornholm, hvor vi camperede, og hvor beostæren blev ved med at sige: ”Mona, har du det godt?”. Mona var min kusine. Vi var et tabernakel.

Fotografiet er fra julen 1957, hvor Anne-Lise Hoffmanns far, Tommy Larsen, bærer sin ældste datter og sin spæde søn Flemming. Det er det eneste fotografi, hun har, hvor hun som barn er foreviget sammen med sin far. Da hun var fire år, blev forældrene skilt, og hun voksede op uden at have kontakt til ham. Privatfoto

Hvad hed din skole?

Jeg gik på Brønshøj Skole.

Hvad husker du fra din første skoledag?

Jeg kan se for mig, hvor i klassen jeg blev placeret den dag: ved det forreste bord i midterrækken. Min sidekammerat hed Lisbeth. Min mor fulgte mig i skole den dag, men ellers gik jeg selv de godt to kilometer til skole.

Hvordan vil du beskrive dig selv som skoleelev?

Jeg var pligtopfyldende, dygtig og trivedes. Det var jo dengang, hvor man skulle stille op i lange rækker ude i skolegården og stå pænt ved siden af sin stol i klassen, til læreren kom, og først da måtte man sætte sig. Jeg var glad for mine lærere og ikke mindst min regnelærer, som jeg mente var skolens bedste, og en af mine lærere kom til at få en afgørende betydning for min livsvej.

Hvad var det bedste og det værste ved at gå i skole?

Det bedste var helt klart vennerne. Da jeg kom i skole, begyndte min mor at arbejde på fuldtid, så når jeg fik fri fra skole, gik jeg på fritidshjem og havde mere tid til at være sammen med vennerne. Med tiden blev jeg sådan en elev, som de andre vidste, at de kunne gå til, hvis de havde brug for hjælp, og måske var det også derfor, jeg ikke blev drillet, selvom jeg var tyk som en prop dengang. Det værste var, når vi skulle spille bold. Jeg var altid den, som blev valgt sidst, når man skulle vælge hold til rundbold, og gymnastik var det fag, hvor jeg klarede mig dårligst.

Anne-Lise Hoffmann har fundet sin poesibog frem fra gemmerne. En række af veninderne fra skoletiden på Brønshøj Skole har skrevet i bogen, og selv har hun skrevet med sirlig skrift.

Er der venskaber fra skoletiden, der har haft en særlig betydning for dig?

Jeg kom meget hos Lisbeth, som jeg kom til at sidde ved siden af. Hun boede i villa, havde en hjemmegående mor og en far, som var tømrer og havde bygget et stort dukkehus til hende. Hun døde desværre tidligt at brystkræft. Min anden skoleveninde hedder Hanne, og hende har jeg har været venner med, siden jeg kom i 6. B. Dengang blev eleverne delt op efter 5. klasse. Skulle man ud af skolen efter 7. klasse, kom man i ”A”, og skulle man have en realeksamen, kom man i ”B”.

Sådan så Anne-Lise Hoffmann ud på sidste skoledag i juni 1972. Lærerne kunne ikke forstå, at hun ikke ville fortsætte på gymnasiet, men hun havde behov for at komme hjemmefra. Privatfoto

Hvordan oplevede du overgangen fra barndom til ungdom?

Jeg havde mit eget ungdomsoprør. Fordi min mor var alene med os, ønskede hun at bruge mest muligt af sin sparsomme fritid sammen med os, og jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har været med hende i Zoologisk Have og været ude og se på fugle, som var min lillebrors store lidenskab, men da jeg nærmede mig min realeksamen, fik jeg et behov for at få mere plads mentalt og fysisk. Min lillebror og jeg delte værelse og skrivebord i den toværelses, hvor vi boede. Mine lærere mente bestemt, at jeg skulle i gymnasiet, men det havde jeg slet ikke lyst til.

Min kloge biologilærer forstod mig og min situation bedre, end de fleste, og han sagde de forløsende ord: "Anne-Lise, du trænger til at komme hjemmefra." Han kendte en vuggestue i Ewaldsgade på Nørrebro, hvor de uddannede barneplejersker, og han mente, at jeg ville passe godt ind der, så jeg blev barneplejerskeelev i Dosseringens Vuggestue. En måned før jeg fyldte 17 år, flyttede jeg hjemmefra, for som elev skulle jeg bo i Ewaldsgade.

Hvilken rolle spillede kærligheden i de år?

Jeg var 17 år og barneplejerskeelev, da jeg mødte Per. En af de andre elever holdt fødselsdagsfest på sit værelse, og her dukkede Per, som var i søværnet, op med en af sine venner. Det var som i romanerne. Godt nok havde jeg haft en kæreste i 2. real, men da jeg mødte Per, var det noget helt andet. Jeg faldt for hans overskæg, udstrålingen, og vi blev ret hurtigt klar over, at det skulle være os.

Er der et forfatterskab, en film eller musik, du forbinder med den fase af dit liv?

Hvis min ungdom har en lyd, så er det helt klart Bee Gees. Deres musik var det bedste, men jeg var også rigtig glad for Simon & Garfunkel og Tom Jones og kunne lide at danse til Boney M.

Gjorde du dig tanker om, hvordan dit voksenliv skulle være?

Det var godt at være barneplejerske. En del af børnene kom fra belastede hjem, og når de blev afleveret, så fik de som det første et bad og blev klædt i institutionens tøj, så alle havde pænt tøj på. Jeg kunne godt lide omsorgsarbejdet og det sociale aspekt ved mit arbejde, men jeg kunne se, at mange forlod faget, når de var omkring 30 år, så jeg begyndte at overveje, hvilken vej jeg skulle gå.

Hvordan fandt du frem til det, som blev din livsvej?

Jeg ville finde et fag, hvor jeg stadig kunne arbejde med børn og omsorg, og tænkte, at jeg ville være sundhedsplejerske, hvilket ville kræve, at jeg først uddannede mig til sygeplejerske. Da jeg var blevet uddannet barneplejerske, tog jeg til Frederiksberg Hospital, hvor man dengang uddannede sygeplejersker. Samtalen med frøken Nordberg er blevet stående: ”Frøken Larsen, har de været i huset?”. Jeg viste min udmærkede realeksamen og fortalte, at jeg var uddannet barneplejerske. Den 1. marts 1974 begyndte jeg som sygeplejeelev på Frederiksberg Hospital. Skulle jeg vælge uddannelse igen, ville jeg vælge sygeplejen.

Her er Anne-Lise Hoffmann fotograferet som brud i 1977. Det var kun hendes mand, der vidste, at hun var gravid. Ved festen delte han den glædelige nyhed med gæsterne. Og her er hun som konfirmand i 1969. Det var vigtigt for hende, at hun ikke lignede en dame, og hun købte en enkel spencer som konfirmationskjole. Privatfoto



Kan du se træk fra dine forældre i dig selv?

Da jeg blev ældre, fortalte min mor, at jeg som lille havde været meget knyttet til min far, men jeg så ham ikke, efter at de blev skilt. I slutningen af 1980'erne fandt jeg ud af, hvor han boede, og jeg skrev til ham, og jeg fik kontakt med ham og mødte min halvsøster. Af sind ligner jeg helt klart min far. Han var udadvendt, favnende og havde et lyst syn på livet, og da jeg fortalte, at jeg og børnene var med i FDF, fandt jeg ud af, at han også havde været med i FDF i sin tid.

Han inviterede os til at holde ferie i sit hjem i Ringsted, og jeg har gode minder med ham og vores børn. Vi talte aldrig om, hvor lidt han havde været en del af min opvækst. Omkring 10 år efter at vi havde genoptaget kontakten, døde han, og jeg tænker tit på, hvor godt det var, at jeg fik rakt ud til ham i tide. Det gav mig ro at møde ham.

Hvem har været de vigtigste medvandrere i dit voksenliv?

Det har Per. Hans forældre var skilt, og det samme var mine forældre og mine bedsteforældre. Næste år har vi fulgtes ad i 50 år. Vi har været meget bevidste om at passe på hinanden.

Hvordan husker du dig selv som forælder?

Jeg har forsøgt at give vores børn mere bevægelsesrum, end jeg selv fik. Per og jeg indrettede vores arbejdsliv, så vi kunne være mest muligt sammen med dem. Et par år før vi blev gift, købte Per vores sommerhus i Højby Lyng. Vi havde ikke bil, men kørte herop på Nimbus og stoppede aviser ind under vores regntøj for at holde varmen. Og selvom huset var lille og uden varmt vand de første år, har børnene haft lange somre her, hvor de har kunnet boltre sig.

Hvad ville du gerne have vidst, da du blev forælder?

Jeg synes egentlig, at jeg var godt forberedt efter tiden som barneplejerske, og jeg har altid hvilet i at være mor. Da vi holdt sølvbryllup, blev der taget et billede af os to med de tre børn. For mig indkapsler det foto det rigeste i min tilværelse.

I 2002 kunne Anne-Lise og Per Hoffmann fejre sølvbryllup. Fra venstre ses Randi, Per, Sandra, Anne-Lise og Thomas. Anne-Lise Hoffmann har rammet billedet ind og siger: "For mig indkapsler det foto det rigeste i min tilværelse." Privatfoto

Hvilken fase af dit liv ser du tilbage på med størst glæde?

Det er det kapitel i mit liv, som vi tog hul på den dag i 1977, hvor vores ældste kom til verden. Da Randi var knap tre år, fik vi tvillingerne, og for 19 år siden blev vi bedsteforældre for første gang, og vi har fået lov at være en stor del af vores børnebørns liv, så på den måde er det noget, der er udbrudt, siden vi blev forældre.

Hvad tror du på?

Vor Herre. Jeg tror helt klart, at der er en, som holder hånden over mig, og nogle gange er det, som om jeg har mærket hånden.

Når du ser tilbage på dit liv, hvad er så dit livs vigtigste beslutning?

At jeg blev sygeplejerske og mor. Jeg ville aldrig vælge om.

Hvad er din største fortrydelse?

At jeg ikke var god nok til at sætte grænser for mit arbejdsliv. I 16 år havde jeg en chefstilling. Jeg syntes, at mit arbejde gav mening, og jeg var virkelig glad for det, men jeg ville ønske, at jeg havde haft en balance, så jeg var sluppet for de to meget hårde år med stress og depression og indlæggelser.

I min sjæl er jeg stadig sygeplejerske, men efter de to svære år har jeg begrænset mig til frivilligt arbejde. Diakonissestiftelsen på Frederiksberg havde brug for frivillige, Og jeg meldte mig, jeg blev besøgsven og kom til at lede et netværk af besøgsvenner, og jeg fik tid til at bruge mere tid i den lokale FDF-kreds i Vanløse. Det giver alt sammen mening, men jeg kan stadig bebrejde mig selv, at jeg ikke var bedre til at holde balancen mellem arbejde og fritid. Jeg håber, at mine børn lærer af mit eksempel.

Hvad vil du gerne huskes for?

Min hjælpsomhed og mit omsorgsgen.

