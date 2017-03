Der er tillidssvækkende medier og tillidsvækkende medier - Kan du se forskel?

Alle taler om falske nyheder.



Det bliver stadigt sværere at kende forskel på løgn og sandhed i den daglige nyhedsstrøm. Ikke mindst på de sociale medier, hvor propagandister og pengemagere har sat misinformation i system. Opdigtede historier breder sig som en virtuel epidemi. Falske nyheder svækker systematisk og bevidst vores tillid, ikke kun til politikerne, pressen og samfundsinstitutionerne, men også til hinanden og til demokratiet.



Indtil for nylig troede vi, at de nye medier ville styrke den demokratiske samtale. Nu viser det sig, at de i lige så høj grad misbruges til at udfordre og underminere demokratiet.



Det står klart for stadig flere – fra dem, der følger med i medierne til professionelle debattører og beslutningstagere – at de risikerer at komme i rigtig dårligt selskab, hvis de alene henter deres information fra de nye medier. De har brug for de traditionelle medier som deres filter og fakta-tjekkere.



De klassiske medier har deres store berettigelse. Professionelt redigerede og prioriterede medier og dagblade – både på papir og digitalt – er reelt det eneste middel, demokratiske lande har at stille op imod tsunamien af vrøvl, gætterier og lodrette løgne.



Kristeligt Dagblad opfattes af mange som et medie, der er solidt og gammeldags i ordets bedste forstand.





Vi har ikke lyst til at komme først med en nyhed, der viser sig at være fejlfyldt; så kommer vi hellere sidst med den sandfærdige historie.



Vi giver vore læsere holdbare nyheder, skrevet af rigtige journalister. Vi tilstræber at skabe overblik i en uoverskuelig verden.



Vi arbejder under ansvar og ved, at vore læsere forventer, at avisen er troværdig. Vi sætter en ære i at leve op til læsernes forventning.



Med venlig hilsen



Erik Bjerager, ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør