Byret har mandag frifundet en ansat i Skatteforvaltningen, der downloadede filer til at understøtte nyt job.

Ansat i Skat handlede ikke ulovligt ved at downloade 376 filer

Da en chefkonsulent i Skatteforvaltningens afdeling for informationssikkerhed sidste år havde landet et nyt job i Forsvarsministeriet, downloadede han 376 filer fra sit arbejde hos skattemyndighederne.

Ifølge den nu 49-årige mand skulle dokumenterne, der blandt andet omfattede risikovurderinger, guidelines og mødereferater, understøtte ham i den nye stilling.

Men så langt nåede han ikke. For Skatteforvaltningen opdagede det i et tjek af logningen og bortviste ham. Samtidig betød det, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes til jobbet i Forsvarsministeriet.

Oveni blev en politianmeldelse sendt afsted, men mandag har Københavns Byret afgjort, at handlingen ikke var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om misbrug af en offentlig stilling.

Den tidligere chefkonsulent holdt sig for munden og åndede lettet op efter frifindelsen. Forinden havde han i retten fortalt, at han var ked af sagen:

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det kunne give ansættelsesretlige eller strafferetlige konsekvenser.

Han fortalte, at han kopierede dokumenterne fra fildelingsportalen SharePoint, som alle ansatte i afdelingen havde adgang til, til sit eget usb-stik og desuden sendte nogle filer til sin Hotmail.

- Det skulle understøtte forberedelser til og mit arbejde i Forsvarsministeriet, lød det fra den 49-årige, der nu har fået et arbejde i den private sektor i stedet.

Han forklarede, at han ønskede at gemme de skabeloner og modeller, som han havde arbejdet med og egentlig ikke skulle bruge de data, der så indgik i eksempelvis risikovurderingerne.

Og ifølge ham havde kopierne ikke nogen konsekvens sikkerhedsmæssigt, da risikovurderingerne var generelle. Det var i stedet en anden afdeling, der sad med de it-tekniske og mere detaljerede vurderinger.

- Hvis ondsindede mennesker får fat i det her, så er det så overordnet, at man ikke kan bruge det til noget, forklarede den tidligere ansatte.

Han anså det ikke for fortrolige data, og mange af dokumenterne var også sendt til Rigsrevisionen, påpegede han.

Nogle af filerne var ifølge anklageren fortrolige, men alligevel lå de altså i SharePoint, hvor alle på kontoret kunne finde dem.

Det medgav kontorchefen, der leder afdelingen, da også er forkert, da hun vidnede i retten mandag formiddag. Hun kaldte sagen "en dybt ulykkelig situation" og fortalte, at de er ved at ændre på nogle retningslinjer.

- Selv om vores medarbejdere bliver oplyst om, hvordan de skal behandle oplysninger, når de starter, synes vi, at der er en anledning til at skærpe opmærksomheden ved fratrædelse, lød det.

Ingen personfølsomme oplysninger - som eksempelvis CPR-numre - var del af de downloadede filer.

/ritzau/