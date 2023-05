Ansat og direktør forfalskede listeria-rapporter om laks

To mænd, der var ansat hos en nu lukket fiskefabrik, er tirsdag blevet dømt for at forfalske listeria-rapporter om laks.

Dommen fra Retten i Hjørring lyder på tre måneders betinget fængsel for dokumentfalsk til de to mænd, hvoraf den ene var direktør.

Det skriver TV2 Nord.

Ifølge mediet dømmes mændene for at have forfalsket laboratorierapporter fra virksomheden, så positive listeria-test i stedet fremstod som negative.

Begge mænd gik efter en frifindelse, men har ifølge TV2 Nord modtaget byrettens dom og vil altså ikke anke til landsretten.

Der var tale om fem tilfælde af dokumentfalsk, fremgår det af anklageskriftet. Det skete i forbindelse med salg af samlet set 32,3 ton laksekød til udlandet.

Laksekødet blev solgt til kunder i Italien, England og Spanien. Kødet blev solgt over en periode på godt to måneder - fra 26. januar 2018 til 6. april samme år.

I en af sagerne var der eksempelvis ændret i produktbeskrivelse, produktionsdato, opbevaringsvejledning og holdbarhedsdato.

I to af forholdene blev der desuden ændret i analyseresultatet om listeria, står der i anklageskriftet.

Sagen blev oprullet i TV 2-programmet Operation X i 2018, hvor et vidne lavede skjulte lydoptagelser og udleverede virksomhedens forfalskede dokumenter.

Det fik ifølge TV2 Nord Fødevarestyrelsen og laboratoriet bag de oprindelige listeriatest til at politianmelde fiskefabrikken.

Listeria-bakterier kan føre til, at de, der spiser varen, får en listeriainfektion, hvilket kan vise sig som blodforgiftning eller meningitis hos personer med nedsat immunforsvar.

Desuden kan sygdommen være farlig for gravides ufødte børn.

I Danmark ses der normalt omkring 50 sygdomstilfælde med listeria per år. Det fremgår af Statens Serum Instituts hjemmeside.

