Ung blev anholdt i rapsmark efter overfald på ansat på institution

En ansat på en sikret døgninstitution for unge på Fyn blev fredag aften overfaldet af en af de unge anbragte på stedet.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Efter episoden stak den unge, der er 17 år, af fra institutionen Egely. Han smuttede ud gennem taget, men efter en lille halv times tid var flugten slut.

- Han blev anholdt i en rapsmark, hvor han lå og trykkede sig, siger vagtchef Lars Thede.

Den ansatte blev ifølge vagtchefen "slået med en genstand", men han ønsker ikke umiddelbart at gå i detaljer. Anholdelsen skete klokken 19.25 fredag aften.

Lørdag vil anklagemyndigheden stille den 17-årige for en dommer, der skal afgøre, om der er en begrundet mistanke, og hvad der skal ske med ham.

Egely er en del af Socialcenter Lillebælt og hører under Region Syddanmark.

Her anbringes for eksempel unge, der er sigtet for kriminalitet. Hvis de er varetægtsfængslet, undgår de et almindeligt arresthus med voksne og placeres i stedet i en sikret institution. Men der er også andre unge, som er fjernet fra hjemmet.

Der er 16 sikrede pladser og fem såkaldt særligt sikrede pladser.

Nogle af de unge har kriminel adfærd og er udadreagerende, står der på Socialcenter Lillebælts hjemmeside. Her kan man også læse om psykiatriske problemstillinger og misbrug.

Sidste år blev der anmeldt 117 arbejdsulykker på institutionen, rapporterede Politiken for nylig.

Nogle af de ansatte har fortalt Arbejdstilsynet, at de dagligt eller ugentligt udsættes for fysisk eller psykisk vold. Det førte i januar til et såkaldt strakspåbud, har mediet berettet.

Sidste år blev en medarbejdet stukket med en genstand. Det var en alvorlig situation, har institutionens leder, Susanne Peyk, sagt. En tandbørste var blevet tilspidset og brugt som våben.

