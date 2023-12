Ansatte ved rederier får dobbelt løn for at sejle i Det Røde Hav

Besætningsmedlemmer på danskflagede skibe bliver kompenseret med dobbelt løn for at sejle i Det Røde Hav.

Det har arbejdsgiverforeningen Danske Rederier indgået aftale om sammen med Maskinmestrenes Fagforening, Metal Maritime og Dansk El-Forbund.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Rederier fredag.

Aftalen om tillæg for at sejle gennem Det Røde Hav er blevet indgået efter flere missilangreb på handelsskibe i farvandet i området.

Tillægget på 100 procent gælder under sejlads i to områder i den sydlige del af Det Røde Hav.

I de to områder er det internationalt anerkendt, at der er anledning til at udvise særlig agtpågivenhed, fremgår det af pressemeddelelsen.

Aftalen om kompensation træder i kraft natten til lørdag den 30. december. Den kan opsiges af en af aftaleparterne med et døgns varsel.

Flere rederier herunder Mærsk valgte i midten af december at sætte sejladsen gennem Det Røde Hav på pause på grund af missilangreb på handelsskibe.

Herefter sendte rederiet i stedet alle skibe rundt om Afrikas sydspids i stedet for at benytte sig af genvejen via Suez-kanalen.

Siden har USA taget initiativ til Operation Prospect Guardian, der ved hjælp af krigsskibe og luftforsvar skal garantere for handelsskibenes sikkerhed i det vigtige farvand.

Søndag sendte Mærsk en pressemeddelelse ud. Her fremgik det, at man snarest muligt ville genoptage skibstrafikken i Det Røde Hav.

Siden har en opdatering af skibenes sejlplaner på Mærsk hjemmeside vist, at en række skibe, der er i rute mellem Europa og Asien, igen indgår i rederiets sejlplaner.

Den Iran-støttede Houthi-milits har taget ansvaret for angrebene på skibene i Det Røde Hav. Angrebene er sket med droner og missiler.

Houthierne støtter Hamas i kampen mod Israel. Houthierne hævder derfor at ville angribe alle skibe med forbindelse til israelske interesser.

