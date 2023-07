Antal huse til salg vokser og nærmer sig niveau i 2019

De, der er på udkig efter et nyt hus, får flere og flere at vælge imellem.

For første gang siden starten af 2020 er mere end 32.000 huse til salg på landsplan,

Det viser tal, som Boligsiden offentliggør onsdag.

Stigningen i udbuddet af huse lyder på 3,3 procent den seneste måned. Dermed er det samlede udbud 23 procent højere end på samme tidspunkt sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig nærmer antallet af til salg-skilte i forhaverne sig så småt niveauet fra 2019, hvor der var knap 37.000 huse i udbud, lyder det.

Ifølge Sebastian Kaldahl, boligøkonom i interesseorganisationen Dansk Industri, er det godt nyt for dem, der ønsker at bruge sommerferien på at finde en ny bolig.

- Boligkøb handler i høj grad om behov og præferencer, og når der er mere at vælge imellem, er der også større chance for at finde den helt rette bolig, siger han.

Stigningen i udbuddet betyder samtidig, at købere står i en stærkere forhandlingsposition, og det vil dæmpe prisstigninger, vurderer Sebastian Kaldahl.

Flere til salg-skilte i Aarhus og Aalborg betyder, at udbuddet af ejerlejligheder er steget med 1,9 procent den seneste måned.

Sammenligner man med samme tidspunkt sidste år, er der dog overordnet færre lejligheder til salg.

- Det er noget atypisk, og det skyldes især udviklingen i Københavns Kommune, som er langt det største marked for ejerlejligheder, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Aktuelt er der 21 procent færre lejligheder at vælge imellem i hovedstadsområdet i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Samtidig ser vi en let stigende handelsaktivitet på landsplan, så interessen for at købe en lejlighed synes stadig at være til stede. Men med det faldende udbud bliver det sværere at finde frem til drømmeboligen, siger Birgit Daetz.

Ifølge Sebastian Kaldahl rammer det især førstegangskøbere.

- De risikerer at blive klemt af både dalende lejlighedsudbud, stigende priser og dyr boligfinansiering, siger han.

Ved indgangen til juli var der 5009 sommerhuse til salg. Det er en stigning på 3,9 procent den seneste måned.

Det er stadig få i forhold til juli 2019, hvor der var over 11.000 sommerhuse i udbud på landsplan.

- Finder man det rette sommerhus, er det en god idé at slå til hurtigt, da der stadig er meget lidt at vælge imellem på denne del af boligmarkedet, siger Sebastian Kaldahl.

/ritzau/