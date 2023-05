Antal tvangsauktioner falder i april - økonom spår flere fremover

Antallet af tvangsauktioner falder en smule i april, men er fortsat på et højere niveau end de tidligere to år.

I april var der 130 boliger i Danmark, der blev sendt på tvangsauktion. Det viser tal, som er offentliggjort af Danmarks Statistik torsdag.

Det er 13 færre boliger end måneden før, når man korrigerer for normale sæsonudsving.

Faldet kommer en smule bag på Sebastian Kaldahl, der er boligøkonom i interesseorganisationen Dansk Industri.

- Set i lyset af de høje forbrugerpriser og stigende renter, som rammer boligejernes privatøkonomi, kan vi meget vel se en stigning i de kommende måneder, skriver han i en kommentar til tallene.

Det skyldes, at renteudgifter på realkreditlån først for alvor tager fart i løbet af i år, i takt med at udestående lån får nye renter.

Fra februar til april har det samlede antal tvangsauktioner været 420. I de tre forgående måneder lå antallet på 360.

Stigningen skal dog ses i lyset af, at antallet af tvangsauktioner kommer fra et rekordlavt niveau i 2021 og 2022, skriver Danmarks Statistik.

/ritzau/