Antallet af beskæftigede på over 75 år er fordoblet på ti år

Antallet af personer, der går på arbejde, selv om de er fyldt 75 år, er på ti år fordoblet fra 7600 til 15.700.

Det viser nye tal fra Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Generelt er lysten til at gå på arbejde steget for seniorer.

Fra juli 2022 til juli 2023 er antallet af beskæftigede, som er fyldt 67 år, steget med 5173 til i alt 77.513.

- Udviklingen afspejler, at vi har et stærkt arbejdsmarked, hvor der også har været mangel på arbejdskraft, skriver cheføkonom i Danica Pension Mads Moberg Reumert i en kommentar.

- Men det vidner også om at mange – også pensionister – har mulighed for, helbred til og lysten til at fortsætte med at arbejde. Også selv om de har nået folkepensionsalderen.

Kigger man på mennesker i beskæftigelse, der er fyldt 70 år, er antallet på ti år gået fra 23.100 til 41.900.

Ifølge Mads Moberg Reumert har det politiske fokus på at gøre det mere økonomisk attraktivt at fortsætte med at arbejde, selv om man har opnået folkepensionsalder, også spillet en rolle.

Han henviser blandt andet til, at man har indført ekstra skattefrie kontantpræmier, hvis man arbejder henholdsvis det første og andet år efter folkepensionsalderen.

Yderligere blev det i juni vedtaget, at folkepensionister ikke længere får nedsat folkepensionen, når de har arbejdsindkomster.

- Det er også med til at gøre det lettere at se den økonomiske gevinst ved at fortsætte med at arbejde, lyder det fra Mads Moberg Reumert.

- Fremadrettet kan vi forvente flere ældre i arbejde, hvor nye regler betyder endnu bedre økonomi, når man arbejder efter at have nået folkepensionsalderen.

