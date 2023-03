Antallet af bolighandler er det laveste i 39 kvartaler

Ikke siden første kvartal i 2013 er antallet af bolighandler set lavere over et helt kvartal.

Det viser tal for fjerde kvartal sidste år ifølge Finans Danmark, der er penge- og realkreditinstitutternes brancheorganisation.

9941 boliger blev solgt i løbet af årets sidste tre måneder.

Det er 39 kvartaler siden, at antallet af bolighandler har ligget så lavt.

Dermed sluttede boligmarkedet miserabelt af i 2022, konstaterer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Særligt anden halvdel af året bød på markant nedgang i bolighandlerne.

- Modvinden kommer fra højere renter, højere energiregninger og økonomisk usikkerhed, lyder det.

Boligpriserne er samtidig blevet trykket mærkbart tilbage. Det gælder både for huse, lejligheder og sommerhuse.

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2021 er priserne på ejerlejligheder faldet hele 7,2 procent. For huse er der tale om et fald på 6,3 procent på årsbasis, viser tal fra Finans Danmark.

Ifølge Bo Sandberg, som er boligøkonom hos Dansk Industri, ligger Danmark dermed i den høje ende, hvad angår boligprisfald i Europa.

- Vi er næsten kun overgået af Sverige, skriver han i en kommentar.

Han mener dog ikke, at det er rimeligt at kalde situationen på boligmarkedet for en krise.

- Toppen af de prisstigninger, som indtraf under en helt usædvanlig gunstig og historisk unik periode på boligmarkedet, er nu barberet væk, og priserne er tilbage på 2020-niveau, lyder det.

- Dermed ikke sagt, at en hel del boligkøbere ikke er kommet i klemme og fortsat kan komme det, hvis man er kommet ind på markedet på et uheldigt tidspunkt - eller måske er ved at brænde inde med et sommerhus.

