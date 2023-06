Antallet af dræbte på de danske veje var rekordlavt i 2022

Der var færre dræbte og tilskadekomne på de danske veje i 2022 end i noget år før coronapandemien.

Det viser Vejdirektoratets nye rapport "Trafikulykker for året 2022".

154 personer blev dræbt i trafikken i 2022. Det er det næstlaveste antal, siden man begyndte at registrere ulykkestal i 1930'erne.

Det eneste år med færre dræbte var i 2021, hvor der var mindre trafik på vejene på grund af coronarestriktionerne.

Der var især færre dræbte og tilskadekomne i personbiler i 2022 end i de foregående år.

Her blev 68 dræbt og 1088 kom til skade i en personbil i 2022, mens der de foregående fem år i gennemsnit har været 77 dræbte og 1214 tilskadekomne.

Det er særligt en lavere hastighed, som formentlig er årsag til, at der er færre ulykker og døde i trafikken.

Det siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- Vi kan se, at gennemsnitshastigheden er faldet på vores veje, og det har jo en rigtig stor indvirkning på, hvor mange ulykker der sker, og når de så sker, hvor alvorlige de bliver. Så det er en ret stor faktor, siger hun.

Også de høje benzin-priser, politiets indsatser med fartkontroller samt stærekasser rundt i landet har ifølge Marianne Foldberg Steffensen en betydning for det lavere antal af trafikdræbte.

De unge i aldersgruppen 15-24 år er fortsat overrepræsenteret i ulykkestallene. Men de unge er impliceret i færre spiritusulykker end tidligere, og det har også indvirkning på det samlede antal trafikdræbte.

Selv om antallet af trafikdræbte er rekordlavt i 2022, er 154 dræbte fortsat 154 for mange, understreger Marianne Foldberg Steffensen.

- Det er klart, at når vi sidder og er stolte af, at vi har 154 dræbte, så er det jo ikke, fordi vi synes, at 154 dræbte er et acceptabelt niveau. Vi skulle jo sådan set helst ikke have nogen, der blev dræbt i trafikken.

- Men det er virkelig en kæmpe indsats. Der skal fortsat være fokus på at holde den generelle hastighed nede, uddanne gode bilister og tale om trafiksikkerhed, siger hun.

Der er afsat 700 millioner til forbedring af trafiksikkerheden frem mod 2035. Det er med forventningen om, at det vil føre til endnu færre dræbte og tilskadekomne i trafikken i de kommende år.

/ritzau/