Antallet af jobskift rammer højeste niveau i 13 år

Rekordmange gange skiftede lønmodtagere job på det danske arbejdsmarked sidste år.

Det viser tal fra dataportalen Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, ifølge Fagbladet 3F.

I 2022 skete det 968.600 gange, at en person begyndte i et nyt job.

Det er ikke set højere siden 2009.

Aktiviteten på arbejdsmarkedet skyldes blandt andet, at der har været stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Det vurderer Kaare Danielsen, der er stifter af og direktør for jobportalen Jobindex.

- Når der er mange jobopslag, bruger folk lejligheden til at skifte job, men er der krise, så klamrer man sig til stolene, siger han til fagbladet.

Der kan dog også sagtens være personlige årsager til, at man leder efter en ny arbejdsgiver, lyder det.

- Som regel har det et eller andet at gøre med chefen. En utilfredshed af en slags, siger Kaare Danielsen.

Det skete under 800.000 gange, at en lønmodtager skiftede job i coronaåret 2020.

Ifølge arbejdsmarkedsøkonom i 3F Jesper Grunnet-Lauridsen kan det være en fordel, når så mange skifter deres arbejdsgiver ud med en anden.

- Mange jobskift viser, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked. Mange har korte opsigelsesvarsler. Til gengæld har vi et godt sikkerhedsnet, når vi bliver ledige.

- Men dét, at mange skifter job, giver nogle bedre match på arbejdsmarkedet og ofte en bedre løn. Og måske også større glæde i jobbet, siger han.

Det kan omvendt være en ulempe for virksomheder, der skal bruge tid og penge på oplæring af nye medarbejdere.

Det er i høj grad de unge, som starter i nyt job.

Tallene fra Jobindsats viser, at cirka 165.000 i alderen 25-30 år skiftede job sidste år.

Til sammenligning var det godt 60.000 i aldersgruppen 55-59 år.

/ritzau/