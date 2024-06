Antallet af konkurser falder mærkbart i maj

Det ser ud til at være en enlig svale, at antallet af konkurser blandt aktive virksomheder voksede markant i april.

Opgørelsen for maj viser nemlig, at antallet er faldet til et niveau, der har været mere kendetegnende for 2024.

I alt gik 209 aktive virksomheder konkurs i seneste måned, viser en sæsonkorrigeret opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det svarer til et fald på 21,2 procent.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, har noteret sig, at det samlede niveau for i år er en del lavere end i samme periode sidste år.

- 2023 bød samlet set på det højeste antal konkurser i ti år, og her ser 2024 altså indtil videre mere nådigt ud, skriver han i en kommentar.

- Årets første fem måneder har budt på i alt 1056 konkurser, hvilket er omkring 18 procent lavere end i samme periode af sidste år.

Danmarks Statistik kigger på virksomheder, som har mere end én medarbejder og en omsætning på mindst en million kroner.

Konkurserne i maj medførte i alt 746 tabte job.

Virksomheder har i lighed med forbrugerne været hårdt ramt af højere producentpriser og stigende renter de seneste år. Oveni det skulle mange betale efterslæbet af lån fra coronatiden tilbage.

Men i dag står mange virksomheder generelt et bedre sted, mener Brian Friis Helmer.

- Beskæftigelsen er rekordhøj, og troen på fremtiden målt ved erhvervstilliden er på sit højeste i to år, skriver han i sin kommentar.

- Derudover er rentestigningerne bremset op og er vendt til små rentefald, mens producentpriserne har ligget fladt i længere tid.

Der er dog flere virksomheder, som oplever et stigende problem med efterspørgsel, lyder det videre.

- Omkring hver tredje virksomhed i industrien og i serviceerhvervene oplever mangel på efterspørgsel, mens det er hver fjerde virksomhed i byggeriet.

- Det kan være med til at udfordre virksomhederne i 2024, vurderer han.

