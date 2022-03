Antallet af kontanthjælpsmodtagere er det laveste i 15 år

Antallet af personer, der modtager kontanthjælp, faldt i december sidste år til det laveste niveau siden 2007.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I løbet af fjerde kvartal 2021 faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i Danmark med 4900 personer. Det betød, at der ved udgangen af december var 95.400 personer på kontanthjælp.

Det er det laveste antal siden januar 2007, hvor Danmarks Statistik begyndte at følge udviklingen.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

I Dansk Erhverv kalder cheføkonom Tore Stramer det først og fremmest for en positiv historie, at der er sket et så betydeligt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

- Flere på kanten af arbejdsmarkedet har simpelthen formået at finde arbejde, i takt med at beskæftigelsen er steget til rekordhøje niveauer.

- Både den private og offentlige beskæftigelse er steget bredt over de seneste år og har åbnet rigtig mange jobmuligheder, siger Tore Stramer.

