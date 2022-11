Antallet af langtidsledige falder til historisk lavt niveau

Antallet af langtidsledige i Danmark var i september på det laveste niveau, der er målt siden 1996.

Korrigeret for sæsonudsving var der i september cirka 12.400 langtidsledige fuldtidspersoner.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som blandt andet Dansk Metal har analyseret.

Da der kun er data om langtidsledigheden tilbage til 1996, er de 12.400 personer det laveste antal langtidsledige, som er registreret i Danmark.

Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted bemærker, at den historisk lave langtidsledighed findes på et tidspunkt, hvor verden generelt er præget af stor usikkerhed.

- Tiderne er usikre og energikrisen raser, men heldigvis er der stadigvæk flere langtidsledige, som kommer i arbejde. Det viser, at der fortsat er rift om arbejdskraften, siger Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

- Arbejdsmarkedet er på ingen måde frosset til is. Det kommer det heller ikke til at gøre. Vores fleksible og dynamiske arbejdsmarked sikrer nemlig, at virksomhederne godt tør slå nye stillinger op – også i krisetider.

Forrige måling af langtidsledigheden var også historisk lav. I august var der således 13.100 langtidsledige.

Hos Arbejdernes Landsbank bemærker cheføkonom Jeppe Juul Borre, at langtidsledigheden er faldet i 16 ud af de seneste 17 måneder, hvis man tager højde for sæsonudsving.

I den periode er langtidsledigheden dykket med næsten 30.000 personer.

- Vi har gennem en lang periode set, at en del af dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, kommer i arbejde. Det er først og fremmest godt for den enkelte person, der kommer i arbejde.

- Samtidig er det også positivt for den samlede danske økonomi med meldinger om mangel på arbejdskraft i virksomhederne, at arbejdsgivere og lønmodtagere stadig finder hinanden.

- Beskæftigelsen er rekordhøj og steget med mere end 200.000 gennem det seneste halvandet år, skriver Jeppe Juul Borre i en analyse.

Da coronakrisen ramte Danmark i marts 2020, var der omkring 22.000 langtidsledige dagpengemodtagere.

I april 2021 var antallet steget til knap 40.000 langtidsledige. Siden er langtidsledigheden altså faldet markant.

Langtidsledigheden defineres af, at den ledige har være uden job i mindst 80 procent af tiden det seneste år.

/ritzau/