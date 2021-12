Antallet af ledige lejeboliger skrumper

En ny opgørelse viser, at andelen af ledige lejeboliger er faldet. Der er behov for flere, mener branchen.

Der er blevet færre ledige lejeboliger at vælge imellem til at danne ramme om ens fremtidige liv.

Andelen af ledige lejeboliger er faldet til 3,6 procent. For et år siden var det 5 procent af lejeboligerne, der stod tomme.

Det viser en ny opgørelse fra brancheorganisationen EjendomDanmark.

Der er ifølge direktør Jannick Nytoft kun meget få ledige lejeboliger at vælge mellem.

- Rekordhistorier om boligmarkedet har været hverdagskost, og det smitter af på lejeboligmarkedet, siger han i en pressemeddelelse.

- Samtidig er det også et udtryk for, at vi som samfund har brug for, at der bliver bygget flere boliger i alle størrelser, mener han.

EjendomDanmark repræsenterer blandt andre ejere og udlejere af fast ejendom i Danmark. For eksempel pensionskasser.

/ritzau/