Antallet af ledige private lejeboliger skrumper

En ny opgørelse viser, at andelen af ledige lejeboliger er faldet. Der er behov for flere, mener branchen.

Der er blevet færre private ledige lejeboliger at vælge imellem til at danne ramme om ens fremtidige liv det seneste år.

Andelen af ledige private lejeboliger er faldet til 3,6 procent. For et år siden var det 5 procent af lejeboligerne, der stod tomme.

Det viser en ny opgørelse fra brancheorganisationen EjendomDanmark.

Administrerende direktør Jannick Nytoft peger på, at det skal ses i sammenhæng med den store generelle efterspørgsel på boliger.

- Der er bare en stor efterspørgsel efter boliger. Det er helt traditionelt udbud og efterspørgsel, og efterspørgslen er simpelthen bare stor, fortæller han.

Tallene er fra oktober, og der indgår cirka 120.000 private boliglejemål i dem. De almene boliger indgår altså ikke i dem.

Det aktuelle niveau ligger omkring gennemsnittet for de seneste 20 år, hvor der har været en tomgang på omkring 3,5 procent.

Ifølge Jannick Nytoft har der dog været udsving over årene. Han peger på udviklingen det seneste år.

Siden sommer har tomgangen taget det tredjestørste fald på kvartalsniveau i syv år. Her faldt andelen af ledige lejeboliger med 0,6 procentpoint.

Det er særligt de mindste lejeboliger, der er færrest ledige af. Det største fald ses dog aktuelt i de helt nybyggede boliger.

Direktøren peger på, at faldet er et udtryk for, at Danmark har brug for, at der bliver bygger flere boliger i alle størrelser.

- Det er et spørgsmål om, at det skal være attraktivt. Men vi må også erkende, at der er mangel på arbejdskraft og byggematerialer, så der ses også generelt udfordringer.

- Konkret i for eksempel Københavns Kommune er der også en behandling af byggesager, som i den grad halter. Så der er mange ting, der gør sig gældende, for at det skal blive bedre, siger han.

EjendomDanmark repræsenterer blandt andre ejere og udlejere af fast ejendom i Danmark. For eksempel pensionskasser.

/ritzau/