Antallet af ledige stiger marginalt i april

Fra marts til april steg antallet af ledige med 100 på det danske arbejdsmarked. Dermed var der i alt 81.800 ledige, viser tal fra Danmarks Statistik.

Procenten af ledige har dermed ligget uændret på 2,8 procent af arbejdsstyrken for de første fire måneder af 2023, meddeler Danmarks Statistik.

Den marginale stigning fra marts til april skyldes 300 færre aktiverede ledige og 400 flere ikke-aktiverede ledige.

- Det er virkelig positivt, at arbejdsløsheden er så begrænset, som den er. Det vinder både den enkelte og samfundet på. Samtidig kommer de fleste arbejdsløse endda hurtigt tilbage i arbejde, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en skriftlig kommentar.

- Arbejdsløsheden har nu stabiliseret sig på et meget lavt niveau. Når man holder arbejdsløsheden op imod arbejdsstyrkens størrelse, har den kun været lavere to gange før i nyere tid. Det var op mod finanskrisen i 2008 og sidste år, siger hun.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, peger på, at virksomhederne i de senere år har haft meget svært ved at rekruttere arbejdskraft.

Han tror, at det har fået flere virksomheder til at holde lidt længere på deres medarbejdere, end de ville have gjort under andre omstændigheder.

Han forudser mere stigning i ledigheden senere i år.

- Selv om arbejdsmarkedet indtil nu har været robust over for den økonomiske modvind, venter vi dog, at ledigheden stiger yderligere i år og næste år.

- De højere renter samt vækstafmatning på de danske eksportmarkeder vil lægge en dæmper på arbejdsmarkedet og få ledigheden til at stige, siger Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

Han peger på byggeriet som en udsat branche i den forbindelse, fordi de høje renter vil lægge en yderligere dæmper på byggeriet.

- Der bliver fortsat færdiggjort meget byggeri, mens der bliver påbegyndt mindre og mindre byggeri.

- Hvis den tendens fortsætter de kommende måneder, vil det også få beskæftigelsen inden for byggeriet til at falde yderligere, siger han.

