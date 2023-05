Antallet af ledige stillinger er faldet fire kvartaler i træk

Der er kommet færre ledige stillinger at vælge mellem på det private arbejdsmarked det seneste år.

I første kvartal i år var der 57.700 ledige stillinger i det private. Det er et fald på 17,1 procent sammenlignet med første kvartal året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort fredag.

Men selv om de jobsøgende har fået færre valgmuligheder, er det gode nyheder, at der er færre ledige stillinger.

Det forklarer Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- I en lang periode har virksomheder haft meget svært ved at rekruttere arbejdskraft til at besætte ledige stillinger. Virksomhederne har nu mere held til at få besat de ledige stillinger, skriver han i en kommentar.

- Det er godt, fordi i en lang periode har det været nødvendigt for virksomheder at sige nej til ordrer, fordi de ikke kunne skaffe arbejdskraft.

Antallet af ledige stillinger vidner dog stadig om, at virksomhederne har problemer med at rekruttere, påpeger Kristian Skriver.

Set over de seneste tretten år ligger antallet af ledige stillinger fortsat meget højt. Fra 2010 til 2020 har antallet ligget mellem cirka 15.000 og 35.000.

I første kvartal i år lå antallet 22.2000 over niveauet i første kvartal i 2020 - umiddelbart inden corona.

Forskellen på antallet af ledige stillinger før corona og i dag er markant. Det mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Der er stadig efterspørgsel efter arbejdskraft efter en tid med mangel på arbejdskraft. Derfor ser vi, at virksomhederne fortsat suger arbejdskraft til sig og sender beskæftigelsen op i den ene rekord efter den anden.

Antallet af lønmodtagere i Danmark er ufortrødent fortsat op ad de seneste måneder trods høj inflation og stigende renter.

Der er nu knap tre millioner personer i beskæftigelse, hvilket aldrig er set højere.

Det viste tal fra Danmarks Statistik mandag.

