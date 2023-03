Arbejdsmarkedet trodser økonomisk uvejr og sætter igen rekord

Selv om spådomme om recession, høj inflation og økonomisk usikkerhed står i kø for at banke på døren, nægter det danske arbejdsmarked at lukke dem ind.

I januar steg antallet af lønmodtagere således til et nyt rekordniveau, viser tal fra Danmarks Statistik tirsdag morgen.

Det er imponerende, at arbejdsmarkedet fortsat viser denne stædighed og modstandsdygtighed, mener Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det er imponerende i en tid, som er pakket ind i økonomisk usikkerhed, høj inflation og markant reduceret købekraft hos de danske forbrugere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alligevel viser efterspørgslen efter arbejdskraft fine takter. Der bliver slået masser af nye stillingsopslag op, og der er stadig markante meldinger om mangel på arbejdskraft, lyder det i en kommentar.

Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, kalder rygterne om arbejdsmarkedet død for "stærkt overdrevne".

Alligevel er det Sydbanks forventning, at renterne og inflationen i fællesskab vil betyde et farvel til rekordniveauerne, lyder det.

- Det er også i tråd med andre indikatorer for arbejdsmarkedet, hvor vi i den seneste tid har set ledigheden stige og antallet af fyringsvarsler gøre det samme, skriver han i en kommentar.

/ritzau/