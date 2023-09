Antallet af lønmodtagere stiger fortsat og sætter ny rekord

Antallet af lønmodtagere steg med 200 personer i juli og rammer dermed 2.997.300.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er det højeste antal lønmodtagere, der nogensinde har været i Danmark.

Siden januar 2021 har antallet af lønmodtagere i Danmark haft pil op, viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af lønmodtagere er steget i 30 måneder i træk.

Dermed har antallet længe nærmet sig milepælen på tre millioner beskæftigede.

Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank, tror, at antallet af lønmodtagere vil fortsætte op de kommende måneder.

- Vi tror, at milepælen på tre millioner lønmodtagere lige præcis når at blive nået, men der kan godt gå en måned eller to endnu, skriver han i en kommentar.

- Ikke desto mindre må udviklingen på arbejdsmarkedet siges at være en bragende succes i dansk økonomi, lyder det videre.

Jeppe Juul Borre, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, vil derimod ikke blive overrasket, hvis antallet af beskæftigede nu begynder at falde.

- Privatforbruget er faldet, og dele af industrien oplever lavere efterspørgsel. En lavere efterspørgsel i økonomien kan udfordre arbejdsmarkedet, som typisk reagerer med forsinkelse, skriver han i en kommentar.

Høj inflation har suget købekraften ud af de danske forbrugere, påpeger Jeppe Juul Borre. Hertal kan dansk eksport stå over for en mere udfordrende tid.

I forbindelse med offentliggørelse af de nye tal, har Danmarks Statistik også gennemgået og opdateret tidligere opgørelser. Det betyder blandt andet, at antallet af lønmodtagere i juni er opjusteret med 2400 personer.

I juli kom der 800 flere beskæftigede i sektoren "virksomheder og organisationer", som primært består af private virksomheder, skriver Danmarks Statistik.

I sektores "offentlig forvaltning og service" faldt antallet af beskæftigede med 600 personer.

Ser man på enkelte brancher, steg beskæftigelsen mest i branchen "offentlig administration, forsvar og politi". Her kom 1200 personer mere i job. Også inden for transport og handel steg antallet af lønmodtagere.

I modsatte ende ligger undervisningsbranchen. Her faldt antallet af lønmodtagere med 1600 personer i juli. Det svarer til et fald på 0,7 procent, skriver Danmarks Statistik.

