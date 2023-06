Antallet af partnerdrab er næsten halveret på 25 år

Over en periode på 25 år er antallet af partnerdrab i Danmark næsten halveret.

Det skriver Politiken på baggrund af et forskningsprojekt.

Her har retsmediciner Asser H. Thomsen undersøgt og opgjort alle de 1417 drab, der er begået i perioden.

26,5 procent af dem var partnerdrab.

Dermed følger udviklingen i antallet af partnerdrab samme tendens som for alle drabstyper, der i samme periode ligeledes er næsten halveret.

Drabstallene er undersøgt og opgjort i perioden 1992-2016.

Asser H. Thomsen ærgrer sig over, at tallene ikke er nyere. Det skyldes, at man i Danmark ikke har offentligt tilgængelige tal på de forskellige typer af drab.

- Styrken er så, at vi har en 25-årig lang periode at se på. Det har vi ikke haft før, siger han til Politiken.

Ifølge Justitsministeriet omfatter partnerdrab drab, hvor offer og gerningsmand på tidspunktet for drabet var kærester, gift, ekskærester eller fraskilte.

Asser H. Thomsens forskningsprojekt har tidligere vist, at ofrene i partnerdrab i næsten 80 procent af tilfældene var kvinder.

Forskningsprojektet har også opgjort drabsmetoder og motiver for partnerdrabene. Opgørelsen viser klare kønsforskelle, skriver Politiken.

Kvinderne blev hovedsageligt slået ihjel af mange knivstik, kvælning, skud eller stump vold.

Langt de fleste af de mandlige ofre for partnerdrab blev stukket ihjel med et eller to knivstik.

I halvdelen af tilfældene, hvor mænd var ofre, har kvinderne oplevet, at mændene har optrådt truede.

Hos de mandlige drabsmænd var hovedmotivet blandt andet jalousi eller brud på forholdet.

Vicepolitiinspektør Søren Rye har gennemført et masterstudie om 77 partnerdrab i 10 politikredse.

Ifølge ham flytter forskningsprojektet partnerdrab fra mavefornemmelse til viden.

- Det er dejligt, hvis raten af partnerdrab er faldende. Men projektet viser også, at vi kan være endnu mere målrettede i en præventiv indsats. Det kan vi bruge til at påvirke det politiske niveau.

- Vi ved nu, hvad det er for problemstillinger, vi skal fokusere på. Det kan vi bruge til at tage beslutninger om, hvad vi gør ved problemet, siger han til Politiken.

Asser H. Thomsen efterlyser, at man løbende opgør partnerdrab, "så man kan vide, om den store indsats, man nu gør mod vold i nære relationer, overhovedet batter".

