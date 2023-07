Antallet af solgte boliger er på laveste niveau siden 2014

Der har været en stigning i antallet af solgte boliger de seneste tre måneder.

Men kigger man på årets første seks måneder som helhed, ligger antallet af bolighandler på det laveste niveau siden 2014.

Det viser tal fra Boligsiden, der er offentliggjort torsdag morgen.

- Selv om der blev solgt et fint antal af boliger i juni, så ligger det totale salg for første halvår 2023 på et forholdsvist lavt niveau, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Det hænger naturligvis sammen med, at der er et efterslæb fra vintermånederne, hvor handelsaktiviteten var yderst begrænset, lyder det videre.

I årets første seks måneder blev der underskrevet en købsaftale på 38.268 boliger.

Kigges der alene på salgstallene for juni, er det en lidt anden historie.

Antallet af bolighandler er nemlig vokset for tredje måned i træk og begynder efterhånden at ligne noget, man kender fra inden coronakrisen.

Med 7704 solgte boliger i juni var boligsalget blot 2,7 procent under det gennemsnitlige niveau for salget af boliger i juni i årene 2015-2019.

- Vi har løbende set en stille og rolig fremgang på boligmarkedet i løbet af de seneste måder, hvor dem, der holdt tilbage med at købe bolig i efterårs- og vintermånederne, nu i stigende grad får realiseret deres boligkøb, siger Birgitte Daetz.

- Grundlæggende begynder vi at se flere indikatorer på, at boligmarkedet bevæger sig i en retning og i et tempo, som minder om den, vi kendte før corona. Det er en positiv udvikling efter nogle mildest talt usædvanligt vilde år på boligmarkedet

Det er særligt i København by, Københavns omegn og Nordsjælland, at salget er vokset fra andet halvår i 2022 til første halvår i 2023.

- Der har med andre ord været en mærkbar fremgang i salget i nogle af de dyrere områder i landet, som til gengæld også oplevede en kraftig nedgang i salget sidste år, lyder det videre fra boligøkonomen.

