Antallet af solgte elbiler er næsten fordoblet på et år

Benzin- og dieselbilerne er ikke gået af mode endnu, men de må efterhånden se sig nervøst over skuldrene.

Bag dem kommer elbilerne nemlig buldrende ved fortsat at stjæle markedsandele med stor hast.

Det viser en opgørelse fra De Danske Bilimportører tirsdag morgen.

I juli er salget af elbiler vokset med 81 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Dermed udgjorde de 31,3 procent af de 11.239 nyregistrerede personbiler.

- Danskerne har stor appetit på nye biler - og særligt elbiler, konstaterer Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

- Ved årets start var der stor usikkerhed om bilsalget og danskernes lyst til at købe ny bil på grund af rentestigninger og usikkerhed generelt, men det går væsentlig bedre, end vi frygtede, siger han.

Elbilerne udgør nu mere end fem procent af den samlede bilbestand i Danmark.

Ifølge direktøren risikerer stigende afgifter dog at sætte en stopper for udviklingen. Derfor kommer han med en opfordring til politikerne.

- Udviklingen på markedet for elbiler afhænger af politikerne. For hvis vi får samme rammevilkår som i 2023, er vi godt på vej til at blive fuldt elektrificerede, siger han.

- Men lovgivningen er sådan, at der kommer massive afgiftsstigninger på elbiler i 2026 og frem. Det risikerer at sætte en stopper for det.

- Politikerne er klar over det her. Derfor håber vi, at den nye politiske sæson vil give anledning til at ændre det, siger Mads Rørvig.

I øjeblikket hjælpes elbilmarkedet på vej af en afgiftsfritagelse, der har til formål at gøre elbiler konkurrencedygtige over for benzin- og dieselbiler.

Afgiftsfritagelsen står til at skulle udfases efter 2025.

- En afgiftsindfasning vil betyde store prisstigninger på elbiler, hvilket vil gøre det svært for mange bilkøbere at tilvælge en elbil.

