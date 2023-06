Antallet af Wegovy-recepter stiger igen markant i Danmark

Antallet af recepter på vægttabsmidlet Wegovy i Danmark har taget endnu et hop fra april til maj.

I maj blev der udskrevet lidt mere end 58.000 recepter på det populære middel. Det er 29 procent flere end måneden før.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som er blevet offentliggjort tirsdag.

Tallene viser, at der fortsat er meget stor efterspørgsel på Wegovy, mener Søren Løntoft Hansen. Han er senioranalytiker i Sydbank og følger blandt andet medicinalindustrien tæt.

- Jeg er overrasket over, at man på fem måneder har så mange brugere. Og allerede nu har man langt overgået mine forventninger. Det er svært at sige, hvad det maksimale niveau er, siger han.

Wegovy, der produceres af Novo Nordisk, blev godkendt til salg i Danmark i december sidste år.

Midlet er godkendt til personer med et bmi over 30 eller 27 i kombination med følgesygdomme som eksempelvis diabetes.

I 2021 havde 18,5 procent af den danske befolkning et bmi over 30. Det viser tal fra udgivelsen Danskernes sundhed, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2022.

Det svarer til omkring en million mennesker med et bmi over 30.

Hvis Wegovy bliver brugt hensigtsmæssigt, har Novo Nordisk på fem måneder allerede nået en betydelig andel af målgruppen, påpeger Søren Løntoft Hansen.

- Det er en penetrering, jeg ikke havde regnet med. Spørgsmålet er, hvordan det kommer til at udvikle sig fremadrettet, siger han.

- Det er så forbrugsdrevet frem for drevet af den praktiserende læge, at tilskudsordninger ikke er noget problem nu. Men på længere sigt vil tilskudsforhold komme til at betyde en del, siger han.

Der er ikke offentlige data på, hvor højt et bmi de personer, der får Wegovy i Danmark, har.

Antallet af personer, der får udskrevet en recept på Wegovy i Danmark, er steget måned for måned siden december. Dog aftog den fra marts til april, hvor antallet kun steg omkring fire procent.

Årsagen skal findes i aprils mange helligdage, mener Søren Løntoft Hansen.

Også på verdensplan har Novo Nordisk oplevet stor efterspørgsel på Wegovy.

Midlet er også tilgængeligt i USA og Norge, men udvidelsen til andre markeder vil gå langsommere end planlagt.

Det siger Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen til nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

- På kort sigt er vi udfordret, fordi vi ikke fuldt ud kan opfylde efterspørgslen. Men alle kan være sikre på, at vi er stærkt engagerede i at sikre, at patienter over tid får den medicin, de forventer, siger han ifølge Reuters.

