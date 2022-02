Antikorruptions-ngo: Mørkelægning af spionsag skader demokrati

Det er problematisk, at sagen om den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er mørkelagt for offentligheden.

Det mener antikorruptions-ngo'en Transparency International Danmark.

- Jeg mener, at sagens lukkethed er skadelig for vores demokrati og vores selvforståelse, siger formand Jesper Olsen til TV 2.

- Det, der foregår her, er jo vildt spektakulært. Det er lande, som vi ikke vil sammenligne os med, der fængsler efterretningschefer i hemmelighed. Vi har som demokrati behov for at føle os trygge i at vide, hvad det her går ud på, siger Jesper Olsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lars Findsen blev sammen med tre andre efterretningsfolk anholdt den 8. december sidste år. Her blev han sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109.

En paragraf, der handler om at røbe statshemmeligheder. I yderste konsekvens kan den give op mod 12 års fængsel.

Hele sagen er blevet behandlet bag lukkede døre. Og fredag besluttede Københavns Byret, at dørene også fremover forbliver lukkede.

Hvorfor mørkelægningen sker, vides ikke præcist.

Findsen har været varetægtsfængslet siden den 9. december. Efter et ti timer langt retsmøde blev det fredag besluttet, at fængslingen skulle forlænges i fire uger.

Sagen har i Københavns Byret fået navnet "Staten mod Lars Findsen".

Offentligheden har ret til at vide, hvad sagen handler om, mener Jesper Olsen. Hvad spionchefen konkret er sigtet for at have lækkert, og hvem han har lækket informationerne til.

Ifølge antikorruptions-formanden er der nemlig stor forskel på, om Lars Findsen har brudt sin tavshedspligt, eller om han har solgt informationer til andre landes sikkerhedstjenester.

Det mener også Lars Findsens forsvarer, Lars Kjeldsen.

Foran retsbygningen fredag aften sagde han, at han mener, sagen ville skabe debat, hvis årsagen til anholdelsen kom frem.

/ritzau/