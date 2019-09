Antropolog: Affolkning vil have langstrakte konsekvenser

Vi hører igen og igen, at vi lever på en tæt befolket klode, hvor mere end syv milliarder mennesker overforbruger og tærer på klodens tilstand i en grad, der ikke kan blive ved. Og selvom vi også i de kommende årtier vil blive flere mennesker, advarer danske forskere nu om konsekvenserne af verdens faldende fødselsrater

Det er efterhånden svært at tænde for nyhederne eller slå op i en avis uden at blive konfronteret med, at vi lever på en planet, der synes at være spændt til bristepunktet af alle os mennesker, der beboer den. Vi udleder tonsvis af CO2, fælder skovene for at få plads til mere landbrug, og hvert eneste år forbruger vi flere ressourcer, end planeten kan nå at genskabe.

Umiddelbart ser det ikke ud til at lysne i horisonten, hvor beregninger forudser, at vi i 2050 vil runde 10 milliarder mennesker på kloden. En voldsom stigning fra de syv en halv milliarder, der går rundt på planeten i dag. Men ifølge to danske forskere bør vi også frygte det modsatte: affolkning. I et debatindlæg i Politiken forleden kunne man læse et opråb fra to danske forskere, der advarer om konsekvenserne af den lave fertilitet, der i stigende grad ses i verden i dag.

Debatindlægget er skrevet af Niels E. Skakkebæk, professor ved Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, og Ayo Wahlberg, professor ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Ayo Wahlberg, forskere har i årevis advaret om overbefolkning, overforbrug og en klode, der er presset på ressourcer. Hvorfor er det så et problem, at det tyder på, vi bliver færre?

Det er rigtigt, at vi i den kommende tid bliver flere mennesker på kloden. Derfor virker det fuldstændigt besynderligt at begynde at tale om affolkning. Men den fortsat stigende verdensbefolkning skyldes primært, at vi lever længere, end vi tidligere har gjort, hvilket opvejer, at fødselsraten er faldende.

Så i en overskuelig fremtid vil vi opleve, at vi bliver flere mennesker på kloden, men ser vi 60 til 100 år ud i fremtiden, så vil vi begynde at se eftervirkningerne af, at der faktisk fødes færre og færre babyer. Især Vesten og Sydøstasien. I Afrika fødes der stadig omkring fire børn per kvinde, men også der er tallet på vej ned. Vi kender faktisk ingen steder i verden, hvor det ikke går den vej. Der er også derfor, at vi forsøger at rejse debatten.

Men kan du godt forstå, at problemet kan virke paradoksalt for mange, når fremskrivninger viser, at vi vil være 10 milliarder mennesker i verden i 2050?

Det kan jeg sagtens. For vi bliver jo flere og flere mennesker, og vi ved, at hvert ekstra menneske på kloden er ensbetydende med en større udledning af CO2. Men kigger vi frem til vores børnebørns generation og de udfordringer, de vil stå over for, så bliver det vigtigt, at vi tager den her diskussion og kommer på forkant med udviklingen.

Det kan godt være at klimaforandringerne til den tid har løst problemstillingen på den måde, at vi ikke har en klode at bo på, men hvis ikke, så vil det, at vi ikke forsøger at løse den faldende fertilitet betyde, at fremtidige generationer vil stå en situation, hvor der er meget få unge mennesker og rigtig mange gamle.

Hvorfor råber I op nu?

Det er en problemstilling, der kommer til at have nogle langstrakte konsekvenser, og det skal vi have sat fokus på. Det kan sagtens være, at det ender med, at vi bliver enige om, at det er helt fint, at vi ikke bliver flere, da kloden ikke kan holde til det. Hvis det er konklusionen, så er vores budskab blot, at vi skal gå ind i det med åbne øjne og med en vished om, at udviklingen vil få langstrakte konsekvenser. Især når den kobles med en restriktiv immigrationspolitik. Det er vigtigt, at vi ikke kommer sovende ind i nogle udfordringer, bare fordi udviklingen virker ulogisk nu og her.

Hvordan spiller restriktiv immigrationspolitik ind i problemet?

Det gør den, fordi man kunne forsøge at satse på migration som en løsning. Altså tænke i en bedre fordeling af unge ved simpelthen at give incitament til at sprede de yngre generationer bedre på verdensplan. Der er ingen tvivl om, at det kunne være en løsning.

Men migration er mig bekendt ikke noget, der står øverst på ønskesedlen i ret mange lande. USA, Europa og også Sydøstasien, som er de tre områder, der er hårdest ramt, har haft en faldende fødselsrate de seneste 100 år. Især i Europa og USA er en af grundene til, at de samfund stadig kører på samme klinge, at landene er blevet tilført en hel del mennesker udefra.

Men migration anses ikke som en løsning i de her år, men derimod som noget, der skal stoppes. Og har et land en restriktiv migrationspolitik samtidigt med fertilitetsproblemer og lave fødselsrater, så er det uundgåeligt, at landet vil ramle ind de her udfordringer i fremtiden.

Kan du prøve at male et billede af konsekvenserne, hvis udviklingen ikke bliver vendt?

Det er ikke sådan, at menneskeheden som art vil blive udryddet, selvom der sikkert er nogle, der vil påstå det, men det mest sandsynlige er, at der om 60 til 100 år kommer en transitions-fase i rigtigt mange lande. Det kommer til at gøre ondt på de ældre generationer, fordi der bogstaveligt talt ikke vil være nok unge hænder til at tage sig af dem. Samfundene vil have svært ved at løbe rundt på samme måde, som de gør nu.

Er udviklingen et problem for verden som helhed, eller er det blot et problem for de lande, hvor fødselsraten er lav?

Her og nu er det et problem for de lande, der er ramt. Men det betyder ikke, at det ikke kommer til at vedrøre mange. 2018 blev et vendepunkt, da halvdelen af verdens befolkning – for første gang nogensinde – boede i lande, der ikke regenererer sig. Mere en halvdelen bor i såkaldte lavfertilitetslande, hvor der ikke bliver født nok babyer til at opretholde det nuværende befolkningstal.

Det lyder som om, at problemet er størst i fortrinsvist vestlige lande med en veludviklet industri og økonomi, mens mindre udviklede lande ikke rammes. Er problemet, I peger på, i højere grad en form for befolkningsudskiftning?

Det er nærmest en naturlov, at jo mere fart der kommer på økonomien og industrialiseringen, jo mere falder fertiliteten. Det er også det, at vi har set i Sydøstasien, der i de seneste 30-40 år virkelig er kommet op i omdrejninger rent økonomisk.

Den samme proces vil gentage sig, når Afrika og Latinamerika for alvor kommer med på den vogn. Der er ingen tvivl om, at problemerne vil komme til de meste industrialiserede og velstillede lande først, men de vil opstå flere steder på længere sigt.

Men det, vi også for alvor har bidt mærke i, er, at der er kommet flere lande med hidtil uset lave fødselsrater. Én ting er at have en lav fertilitet, hvilket er når der i et land fødes 1,3 til 1,5 børn per kvinde. Det ses i lande som Italien, Finland og Spanien.

Noget andet og endnu mere bekymrende er, at vi nu også ser lande, hvor fertiliteten er det man betegner som ultralav, hvor fødselsraten er tæt på et barn per kvinde, hvis ikke under det. Det er simpelthen verdenshistorisk bemærkelsesværdigt. Det er så nyt, at vi reelt set ikke kender konsekvenserne.

Det lyder som en kompliceret udvikling, der skal vendes. Hvordan skal det lykkes, og hvem skal være drivkraften bag?

Godt spørgsmål. Det bliver virkelig op ad ad bakke. Der er i min optik tre hovedforklaringer på de lave fødselsrater. For det første vælger rigtig mange kvinder og par enten ikke at få børn eller at få små familier. Og det er selvfølgelig et valg, der er op til den enkelte kvinde eller det enkelte par. Spørgsmålet er bare, om det reelt er et frit valg, eller om valget dikteres af et samfund og en kultur, der lægger vægt på aspekter som karriereudvikling, at blive etableret og at få købt sit første hus.

Derudover er der de store miljømæssige påvirkninger, altså alle de kemikalier vi omgives af, som har en stor effekt på vores faldende fertilitet. Og disse miljømæssige påvirkninger spiller også ind i andre problematikker som eksempelvis cancer. Det er et problem, som den enkelte forbruger aldrig nogensinde vil kunne løse selv. Det skal simpelthen løses politisk.

Den tredje forklaring er kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Det er ikke noget, der skal dæmoniseres, men der er ingen tvivl om, at mange kvinder ved, at når de står med overvejelserne om at stifte familie, så vil de statistisk set - selv i Danmark – få mindre i løn og lavere pension efter fødslen af deres første barn. I Sydøstasien, hvor fødselsraterne er ultralave, har fertiliteten i de seneste 40 år gået den stik modsatte vej af den kæmpemæssige stigning af kvinder, der bliver uddannede og kommer ud på arbejdsmarkedet.

Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at får vi en åben og aktiv debat om kvindernes muligheder på en måde, hvor de ikke dæmoniseres. For faren ved den her snak er, at kvinderne bliver pålagt skylden for noget, der i min optik er en strukturel og samfundsmæssig problemstilling.

Hvis det lykkes og den faldende fødselsrate vendes, så står vi jo fortsat med en klode, der er overbefolket. Hvordan skal vi navigere i det her dilemma mellem to bekymringer, der synes modstridende?

Man kan jo have forskellige holdninger til problemstillingen. Man kan synes, at vi for Guds skyld skal komme af med nogle mennesker, da vi gør skade. Og ikke bare skade på os selv, men også på andre arter og kloden generelt.

En anden holdning, som jeg selv har, er, at det er rigtigt godt, at vi er nogle mennesker på kloden, og det er noget, vi gerne vil blive ved med at have. Så må vi i stedet tænke i de her bæredygtige løsninger. Både når det gælder miljø, men også i forhold til familiedannelse.

Spørgsmålet er, hvor vi ønsker, at fødselsraten skal lande. Vi ved, at tallet skal være på omkring 2,1 for, at et lands befolkning reproducerer sig selv. Det kan godt være, at vi bliver enige om, at det er bedst for vores klode, hvis fødselsraten noget tid fortsat ligger under det niveau. Så skal vi bare være forberedte på de mulige konsekvenser. Vi ønsker som sagt blot at rejse debatten om verdens faldende fertilitet, så vi ikke kommer sovende ind i nogle uungåelige problemer i fremtiden.