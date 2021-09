Apple bevæger sig tættere på CO2-neutralitet i produktlancering

Trods hemmelighedskræmmiet er Apples invitation til et september-arrangement typisk garanti for præsentationen af en ny telefon. Og denne gang var ingen undtagelse.

På et virtuelt møde tirsdag kunne selskabets administrerende direktør, Tim Cook, præsentere den kommende iPhone 13 blandt en række nye produkter.

Der var dog langt fra tale om en overraskende produktlancering, siger Torben Vognsen, der er chefredaktør på tech-magasinet Input,

- Intet i præsentationen var som sådan overraskende. Vi er jo i en periode lige nu, hvor teknologien har svært ved at overraske os helt generelt.

- I øjeblikket snakker vi jo om evolution og ikke revolution, siger han.

I løbet af den virtuelle præsentation fik Apple også præsenteret deres nye generation af iPads.

Disse skal fremadrettet produceres af 100 procent genanvendt aluminium, fremgik det.

Det flugter med selskabets intention om at blive CO2-neutrale i 2030. Lige som tilfældet er med mange andre selskaber i øjeblikket.

Det er dog heller ikke som sådan noget, der kommer bag på Torben Vognsen.

- Det er jo en målsætning, selskabet har arbejdet hen mod i et stykke tid efterhånden.

Hvad der dog imponerede chefredaktøren var, at samtlige nylanceringer kommer med nye kameraer, der byder på helt nye funktioner.

Det gælder i særdeleshed "Pro"-udgaven af den nye iPhone 13.

Telefonen kommer nemlig med et intelligent kamera, der selv indstiller kameravidden og fokus, alt efter hvor mange personer, der træder ind i billedrammen.

- Her må man bare sige, at Apple har givet den fuld skrue. Jeg har selv lavet TV engang, og det her kamera i Apple nye telefon overgår det udstyr, som jeg havde at arbejde med dengang.

Apple præsenterede også et nyt Apple Watch, der ligeså har en lang række forbedrede og nye funktioner at byde på.

/ritzau/