Arbejde på Lynetteholm kan fortsætte under retssag

Under retssagen om den kunstige halvø Lynetteholmen kan anlægsarbejdet fortsætte som hidtil.

Det har Østre Landsret afgjort fredag i en kendelse.

Lynetteholmen bliver bygget i forlængelse af Refshaleøen ud for København. Efter planen skal den kunstige ø have plads til 35.000 beboere.

Planerne om etableringen af Lynetteholmen blev præsenteret for offentligheden i 2018 af blandt andre daværende Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det første spadestik til den kunstige ø blev taget i januar 2022.

Sagen er startet i landsretten, fordi den vurderes at være principiel.

Fredag har landsretten afsagt en kendelse, da spørgsmålet om, hvorvidt byggeriet skulle sættes på pause, skulle behandles inden selve retssagen om den kunstige halvø.

- Det centrale problem ved at anlægge Lynetteholmen i Øresund er, at man blokerer for saltgennemstrømningen til Østersøen, og det kommer til at have nogle meget store konsekvenser for økosystemerne i Østersøen, har Frederik Roland Sandby, som er sekretariatschef i Klimabevægelsen, tidligere sagt til Ritzau.

Ifølge Klimabevægelsen er der ikke lavet en fyldestgørende høring i Danmarks nabolande om det. Det mener Klimabevægelsen derfor skal gøres.

Men Østre Landsret finder, at der ikke er noget, som tyder på, at der er sket en tilsidesættelse af de internationale høringsforskrifter i en grad, der gør, at anlægsloven for Lynetteholmen er ugyldig.

Derfor tillægger man ikke søgsmålet opsættende virkning, og arbejdet på Lynetteholmen kan derfor fortsætte.

