Arbejderpartiets drømmescenarie blev en realitet: Nu rykker Norge små skridt mod venstre

Valgets tale er lysegrøn. Det står klart, efter at nordmændene mandag valgte nyt parlament. Partierne med en klar miljø- og klimadagsorden gik frem, og Norges nye regering vil med garanti sætte mere skub på den grønne omstilling, end tilfældet har været under Erna Solbergs borgerlige flertal i de seneste otte år. Og det til trods for, at Miljøpartiet, der har ført valgkamp på en kompromisløs linje over for særligt den norske oliepolitik, akkurat ikke klarede spærregrænsen trods fremgang.