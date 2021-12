EU skal holde sig fra at lovgive om lønforhold, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Arbejdsgivere frygter for den danske model efter EU-afstemning

Det er bekymrende nyt for den danske model, at EU's medlemslande har taget næste skridt i spørgsmålet om fælles EU-regler for mindsteløn.

Det mener Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Hverken politikere på Christiansborg eller i Bruxelles skal blande sig i fastsættelse af lønforhold.

- Derfor er dagens afgørelse fra EU-rådsmødet bekymrende nyt for os, der vil passe på den danske arbejdsmarkedsmodel. Vi har fra starten sagt, at EU skal holde sig fra at lovgive om lønforhold, siger han i en skriftlig kommentar.

EU's medlemslande har mandag vedtaget et fælles mandat til de videre forhandlinger om fælles EU-regler for mindsteløn. Det er sket i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

Det er et skridt nærmere mod endelig vedtagelse af forslaget. Og det er noget, Jacob Holbraad frygter.

- Forslaget risikerer desværre at kompromittere vores yderst velfungerende aftalemodel, hvor de, der kender arbejdsmarkedet bedst, nemlig arbejdsmarkedets parter, forhandler løn og vilkår – helt uden politisk indblanding.

- Det ønsker vi naturligvis at bevare. Derfor havde vi gerne set forslaget bremset, siger han.

Danmark har siden forslaget om mindsteløn blev fremsat af EU-Kommissionen i oktober 2020 været imod.

Derfor stemte Danmark også imod medlemslandenes indstilling til, hvordan den endelige lov skal se ud.

Det skal forhandles på plads efter årsskiftet mellem medlemslandene og EU-Parlamentet.

Direktivet gælder kun lande med mindsteløn, hvilket Danmark ikke har. Og man har fået forsikringer om, at det ikke vil betyde noget for den danske model.

Men både politikere og arbejdsmarkedets parter forholder sig stadig skeptiske over for disse forsikringer.

Det er vigtigt, at den danske model forbliver. Det siger Bente Sorgenfrei, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

- Hos os forhandles lønnen mellem arbejdsmarkedets parter. Og den model har skaffet os gode lønninger og arbejdsvilkår i mere end 100 år.

- Det ønsker vi under ingen omstændigheder at sætte over styr, siger hun i en pressemeddelelse.

FH oplyser, at den sammen med svenske søsterorganisationer, Dansk Arbejdsgiverforening og den danske regering vil følge de kommende forhandlinger nøje.

Og man vil vurdere, hvilke konsekvenser en endelig aftale eventuelt vil have for den danske model.

/ritzau/