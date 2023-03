Arbejdsløsheden stiger for fjerde måned i træk

Antallet af ledige på arbejdsmarkedet i Danmark steg fra januar til februar med 500 til 81.700 personer.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledighedsprocenten på 2,8 er uændret.

Det er fjerde måned i træk, at der kommer flere ledige hænder på det danske arbejdsmarked.

Stigningen kommer ikke som en overraskelse for Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

I en skriftlig kommentar til tallene kalder han dog stigningen "nogenlunde begrænset".

- Vi skal i den kedelige udvikling huske på, at ledigheden kommer fra det laveste siden 2008. Det betyder, at ledigheden fortsat er meget lav, og det ændrer de seneste måneders stigende ledighed ikke på, skriver han.

Også Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Dansk Metal, mener, at det er for tidligt at tale om en nedtur på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløsheden er nemlig primært vokset, fordi arbejdsstyrken er steget, og ikke fordi virksomhederne er holdt op med at ansætte. Det skriver han i en kommentar.

- Antallet af nye jobannoncer, som er en god vejrhane for, hvordan arbejdsløsheden udvikler sig, ligger også fortsat på et relativt højt niveau. Det tyder på, at køen af arbejdsløse bliver relativt kort, skriver Erik Bjørsted.

Procenten af ledige blandt de 16-24-årige er steget med 0,1 procent fra januar til februar. Også for de 40-49-årige steg den 0,1 procent, mens den for de resterende aldersgrupper var uændret.

Det skriver Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) pointerer, at antallet af ledige fortsat ligger på et lavt niveau i Danmark.

Men hun understreger også, at det er nødvendigt at fokusere på, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

- Derfor har regeringen blandt andet foreslået, at ledige fortsat skal kunne opkvalificere sig på 110 procent dagpenge inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft, siger hun i en pressemeddelelse.

