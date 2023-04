Arbejdsmarkedet bliver ved med at sætte rekord trods økonomisk uvejr

Arbejdsmarkedet fortsætter ufortrødent med at trodse meldinger om en forestående recession, høj inflation og økonomisk usikkerhed.

I februar steg antallet af modtagere således med 5400 personer og sætter dermed igen rekord.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik fredag morgen.

Det er en imponerede udvikling i en tid omtåget af økonomisk usikkerhed, skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efterspørgslen efter arbejdskraft er intakt og høj med mange nye stillingsopslag og en sand rekordstime for beskæftigelsen, lyder det.

I februar var der i alt 2.983.500 lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

Ifølge Søren Kristensen, cheføkonom hos Sydbank, vidner det om, at der ikke er krise i dansk økonomi i øjeblikket.

- Nogle steder i dansk økonomi gnaver inflationen og renterne, men når det kommer til den vigtigste måler af alle, nemlig beskæftigelsen, så er der ikke megen svaghed at spore.

- Her buldrer det frem, og det slår fast med syvtommersøm, at der ikke er en krise i dansk økonomi, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han vil dog alligevel ikke gå med til at love, at der ikke vil være tilbagegang på arbejdsmarkedet i 2023.

- Desværre er det fortsat vores forventning, at renterne og inflationen i fællesskab vil betyde et farvel til rekordniveauerne og en lavere beskæftigelse i løbet af 2023, i takt med at økonomien bremser mere op.

- Det er også i tråd med andre indikatorer for arbejdsmarkedet, hvor vi i den seneste tid har set ledigheden stige og antallet af fyringsvarsler gøre det samme.

Overenskomstforhandlinger i begyndelsen af året førte for mange til pæne lønstigninger. Det kan ifølge Søren Kristensen også lægge en dæmper på virksomhedernes lyst til at ansætte nye medarbejdere.

/ritzau/