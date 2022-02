Arbejdsretten pålægger igen bagagefolk at genoptage arbejdet

Arbejdsretten har mandag eftermiddag skærpet boden og pålagt de ansatte i SAS Ground Handling (SGH) at genoptage arbejdet.

Det skriver DR.

DR skriver, at dagsbøden for de strejkende ansatte er blevet sat op fra 50 kroner til 80 kroner i timen, og at de samtidig ikke får løn under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Klokken 13 mandag mødtes parterne i Arbejdsretten.

Artiklen fortsætter under annoncen

De ansatte i SGH, der blandt andet håndterer bagagen i Københavns Lufthavn, nedlagte arbejdet lørdag morgen.

Søndag blev de pålagt at genoptage arbejdet mandag morgen, men det nægtede de at gøre.

/ritzau/