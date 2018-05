Arkæologer i vildrede over østjysk massegrav: "Får hårene til at stritte"

Arkæologer afdækker et uhyggeligt opgør, hvor 13-årige har kæmpet side om side med voksne mænd, og hvor de døde er blevet flået i stykker af sultne rovdyr

Vi aner dybest set ikke, hvad der er foregået på en slagmark et sted i Østjylland for lidt over 2.000 år siden. Men ét er sikkert: Det har været voldsomt.

I et nyt studie samler arkæologer vores foreløbige viden om en af de mest spektakulære udgravninger på dansk grund, Alken Enge, og der er tale om gruopvækkende læsning. Det skriver Videnskab.dk.

En massegrav i den lille østjyske by Alken har vist sig at dække over knoglematerialet fra et opgør, hvor 13-årige har kæmpet side om side med voksne mænd, hvor de døde er blevet efterladt og flået i stykker af sultne rovdyr, og hvor knogler efterfølgende er blevet indsamlet og behandlet på mest bestialske vis.

Mest opsigtsvækkende er fundet af fire bækkenknogler, der er blevet sat på en kæp.

"Der sænkede sig en meget mærkelig stemning over udgravningen, da vi fandt dem. Det viser tydeligt en handling, som, når man lige tænker over det, får hårene til at stritte," siger Mads Kähler Holst, som direktør på Moesgaard Museum og førsteforfatter på studiet.

"Der blev meget stille i udgravningen den dag," supplerer udgravningsleder og medforfatter Ejvind Hertz.

Vi aner ikke, hvad der er foregået

Arkæologerne har indtil videre fundet 2.095 knogler og fragmenter i tørvemosen ved Alken Enge. De har dog langt fra udgravet hele området. I det nye studie anslår de, at der ligger mindst 380, muligvis op mod 1.000, menneskeskæbner i det grumsede mosevand.

Mennesker, som har ladet livet i et slag, vi i dag ved forsvindende lidt om.

Kulstof-analyser viser, at alle knoglerne stammer fra én stor begivenhed tidligt i det første århundrede, og historiske kilder beretter, at det var en tid med voldsomme omvæltninger i Europa.

Men hvem netop disse mennesker var, hvorfor de gik i kamp, og hvor selve slaget har stået – det aner vi ikke.

"Når vi kommer så langt nordpå (Skandinavien, red.), har vi desværre ingen romerske, skriftlige kilder til at fortælle os, hvad der er foregået. Vi har derfor ret beset ingen anelse om det," siger Ejvind Hertz, som er museumsinspektør ved Museum Skanderborg.