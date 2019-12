Her er alt, du behøver at vide om det årti, vi nu forlader

Ved udgangen af 2019 hilser vi ikke alene et nyt år, men et nyt årti velkommen. Kristeligt Dagblad har samlet en række artikler, som markerer slutningen på 2010’erne

2019 nærmer sig sin afslutning, og vi skal ikke bare sige farvel til et år, men til et helt årti.

I denne artikelsamling finder du en række artikler, der på hver sin måde forsøger at sætte nogle afrundende ord på det forgangne årti. Hvad har fyldt i kulturlivet, hvad er der sket politisk og socialt – og hvilke personligheder har været karakterisktiske for årtiet? De spørgsmål og mange flere besvares her.

Billedserie: Her er billederne, vi vil huske 2010’erne for

I december siger vi farvel til 2010’erne. Årtiet, der med hast nærmer sig sin afslutning, var få dage gamle, da et jordskælv ramte Haiti. Herefter fulgte også naturkatastrofer på Island og i Japan. Senere blev det i høj grad et tiår præget af befolkninger og bevægelsers kamp for demokrati, rettigheder og klimaet. Se alle billederne her.

Hvor godt husker du 2010’ernes begivenheder?

Hvad hedder de royale tvillinger, der blev født i januar 2011? Hvornår trådte loven om vielser af homoseksuelle i kraft? Og i hvilket år gik der flygtninge på de danske motorveje? Test din viden her.

Kina, klima og migrantkrise satte dagsordenen i 2010’erne

Gårsdagens udfordringer bliver morgendagens katastrofer, hvis ikke vi lærer at håndtere skrøbelige stater, autoritære regimer, øget migration og konsekvenserne af klimaforandringerne, som har karakteriseret det forgangne årti. Læs hvorfor her.

2010’erne blev de bøjede nakkers årti

I begyndelsen ville jublen over smartphones og iPads ingen ende tage, og de kom med ind i både klasse- og soveværelser. I dag må en hel civilisation gøre op med sig selv, om tech-giganterne også i næste årti skal have frit spil og magten over os, mener professor.

Fra kravet om evig selvudvikling til ønsket om at sige stop

I årtiet, vi nu forlader, havde mange en oplevelse af at stå på en rulletrappe, der aldrig kunne stoppe. Psykologiprofessor Svend Brinkmann blev stemmen, som ramte en eksistentiel længsel i et accelerationssamfund. Læs med her, når Liv&Sjæl-sektionen ser tilbage på det årti, vi nu forlader.

I 2010’erne blev land og by endnu mere opdelt

Det var i 2000’erne, at finanskrisen ramte, og kommunalreformen blev indført. Men det var i 2010’erne, at vi for alvor mærkede konsekvenserne i form af et skævere Danmark. Læs mere her.

Hvilke etiske dilemmaer kendetegnede 2010’erne?

Hvilke etiske problemstillinger der har været de største og vigtigste de seneste 10 år? Læs Gorm Greisens, Lise von Seelens, Ole Hartlings, Lillian Bondos og Christian Borrisholt Steens svar på det store spørgsmål her.

Årtiet for små bøger om store emner

Vi lever i en afbrydelsestid, hvor alle kæmper om vores opmærksomhed. Så selvom mange elsker at læse, er det svært for mange at finde tid og ro nok til at stave sig igennem en lang bog. Men i dette årti lykkedes det Aarhus Universitetsforlag at finde opskriften på at lave kloge bøger, der faktisk bliver læst og solgt.

Årtiet, hvor serierne bredte sig til alle medier

2010’erne var nærmest oversvømmet af serier: fra den norske forfatter Karl Ove Knausgårds seksbindsværk ”Min Kamp” til streamingtjenesten HBO’s otte sæsoner af ”Game of Thrones”. Der var også serier tidligere, men det nye er, at seriekoncepter i dag findes i alle medietyper, påpeger eksperter. Læs mere i artiklen her.

Fem bøger, der storsolgte i 2010’erne

2010’erne bød på både gentagelser og genkomster på bestsellerlisterne. Kristeligt Dagblads anmelder Lars Handesten, der også har skrevet bogen ”Bestsellere” baseret på sin litteraturforskning, har her udvalgt fem bøger, der prægede bestsellerlisterne i 2010’erne inden for hver deres genre. Læs artiklen her.

Hvordan har MeToo påvirket kulturlivet?

I oktober 2017 skrev den amerikanske skuespiller Alyssa Milano et tweet, der oversat til dansk lød: ”Hvis du er blevet seksuelt chikaneret eller krænket skriv da ’me too’ som svar på dette tweet”. Det blev begyndelsen på MeToo-bevægelsen, der siden ramte film-, musik- og litteraturbranchen som en chokbølge, og som 2010’erne fremover vil blive husket for. Læs hele artiklen her.

Manden, der var 2010’erne

Alternativet blev det snart forgangne årtis mest markante nyskabelse i dansk politik. Uffe Elbæk står som det altid positive og anerkendende, lidt naive ansigt på partiet. Læs portrættet her.

