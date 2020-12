Af Evander Pedersen og Simone Nilsson

“Kom branden efter jordskælvet eller før oversvømmelsen?”

Det lyder som starten på en morbid vittighed. Og det er heller ikke helt forkert. Egentlig er det fra en samtale mellem to borgere i den antikke by Thebes nogle hundrede år f.kr. i Disney-klassikeren Herkules. Den ene borger vrider vand fra oversvømmelsen ud af sine klæder, mens den anden fjerner sod fra tøjet efter branden. De forsøger at forklare Herkules, hvorfor deres by efterhånden godt kunne bruge lidt hjælp fra en helt. De er simpelthen blevet ramt af så mange katastrofer, at de næsten ikke kan huske dem længere.

Nogle vil efter år 2020 måske kunne relatere. Det har været et år med mange væsentlige og i nogle tilfælde livsændrende begivenheder – gode som dårlige – hvoraf nogle i coronaens skygge måske har undgået din opmærksomhed. Vidste du for eksempel, at Afrika i år er blevet erklæret fri for Polio? Eller at en milliard dyr er blevet dræbt eller fordrevet på grund af skovbrande?

På det sociale medie Twitter skrev en mand for nylig, at han, med alt det, der var sket i år, sandelig var glad for, at det ikke var ham, der var ansat hos medierne til at lave “de der oversigter over store begivenheder fra året, der gik.”

Bare rolig, mand på Twitter – og kære læser. Den tager vi på vores kappe. Her er Kristeligt Dagblads gensyn med alle de ting, der de seneste 12 måneder har kæmpet om at være det, der giver år 2020 en plads i historiebøgerne.