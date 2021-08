Læserne har stemt: Lyt til Danmarks 10 bedste sange her

Nr. 4: I Danmark er jeg født (2166 stemmer, 33,5 procent)

Tekst: H.C. Andersen, 1850

Melodi: P. Schierbeck, 1926

Mikkel Møller Jørgensen Video: Mikkel Møller Jørgensen

Nationalromantik for alle pengene? Ja – men også selvforsvar. For H.C. Andersen skrev sangen, da han blev anklaget for at være for tyskvenlig på grund af alle sine udlandsrejser.

Katrine Muff Enevoldsen: ”Lad mig bare nævne elefanten i rummet: Det ér altså en bedre nationalsang end ’Der er et yndigt land’!”

”Den kommer så vidt omkring, og hvert vers er bygget op som en lille fortælling. Der bygges op, og de høje forventninger indfries med: ’stå mellem æblegård og humlehave!’ Det er en melodi, der lægger i kakkelovnen til, at nu sker der noget crazy – og så sker det!”

Jørgen Carlsen: ”Den der allergi mod sange, man finder nationalistiske, behøver ikke indfinde sig her. Det er en kærlighedserklæring, og kærligheden er aldrig eksklusiv. Det er klart, det er en præference at sige, man elsker noget - men det behøver jo ikke betyde, at andre lande ikke kan være enestående. Vi taler om manden, der skrev: ’At rejse er at leve!’”