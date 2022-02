ASMLA-leder: Dom ændrer ikke på at vores kamp er legitim

At Retten i Roskilde i fredags kendte tre eksiliranere skyldige i spionage mod Iran og terrorstøtte, ændrer ikke på, at kampen er legitim.

Sådan lød det tirsdag fra den ene, der er leder af separatistbevægelsen ASMLA, da han fik det sidste ord i retssagen.

- Rettens kendelse ændrer ikke legitimiteten i vores sag. Vores kamp er et legitimt projekt mod et diktatorisk regime med henblik på at opnå frihed og demokrati, det værdige liv og menneskerettigheder, sagde den 51-årige iraner.

Som en del af ASMLA, der af regimet Iran anses som terrorister, kæmper han for selvstændighed for Ahvaz-regionen. Han mener, at dommen kan bruges af Iran.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil først og fremmest give en undskyldning for de iranske myndigheder til at føre en række henrettelser, som I vil komme til at høre om i de kommende dage, sagde ASMLA-lederen i rettens stærkt beskyttede bygning i Herfølge.

Hans 41-årige bror, der også er del af sagen, tilsluttede sig ordene og fortalte:

- Hele vores ambition er, at vores flag også vajer på himlen – ligesom også det danske flag vajer. Hele vores ambition er at leve i frihed og stolthed.

En stor del af retssagen mod de tre mænd, der alle er del af ASMLA, har kørt for lukkede døre.

Men tirsdag fik de for åbne døre de sidste ord, før sagens tre dommere og seks nævninge trak sig tilbage for at votere straffen.

Anklagerne går efter 12 års fængsel, mens forsvarerne mener, at straffe mellem fire og otte år er passende.

Den 40-årige er modsat de to andre også dansk statsborger, men anklagemyndigheden vil fratage ham indfødsretten, så han kan udvises ligesom de to andre. Han fortalte, at han altid har været loyal over for Danmark.

- Domstolen har afsagt dommen. Nu handler det om at respektere domstolens ord, lød det fra den 40-årige, der samtidig håber, retten ved strafudmålingen vil skelne mellem dem og en gruppe som Islamisk Stat.

I praksis er det ifølge sagens advokater dog usandsynligt, at de udsendes til Iran, da de i så fald vil blive henrettet.

De tre mænd har været i Danmark som kvoteflygtninge i over 15 år og har fra deres asyl i Ringsted indsamlet oplysninger om personer og iranske militære anliggender.

Selv har de nægtet sig skyldige, men retten fastslår, at de har spioneret på vegne af en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De har også fået mindst 15 millioner kroner og forsøgt at skaffe yderligere mindst det samme beløb til ASMLA's væbnede fløj, Martyr Muhyiddin Al-Nasser Brigade.

Retten ventes klar med strafudmålingen 2. marts.

/ritzau/