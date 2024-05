AstraZeneca dropper salg af omstridt vaccine på verdensplan

Medicinalfirmaet AstraZeneca har besluttet at indstille al salg af coronavaccinen Vaxzevria.

Det skriver den britiske avis The Telegraph tirsdag.

Vaccinen vil blive taget af markedet i hele verden.

Den blev i sin tid udviklet af svensk-britiske AstraZeneca i samarbejde med forskere fra Oxford University.

Vaccinen var blandt de første, der blev taget i brug under coronapandemien.

I Danmark blev brugen af den dog indstillet, efter at det kom frem, at den i sjældne tilfælde kunne forårsage alvorlige blodpropper.

Ifølge virksomheden har det dog ikke haft noget at sige for beslutningen om at tage vaccinen af markedet.

- Vi er utroligt stolte af den rolle, Vaxzevria spillede i at gøre en ende på den globale pandemi.

- Ifølge uafhængige estimater har den reddet over 6,5 millioner liv alene i det første år, den var i brug, og over tre milliarder doser er blevet leveret på verdensplan, lyder det i en udtalelse fra virksomheden ifølge The Telegraph.

Valget om at tage vaccinen af markedet er alene baseret på kommercielle overvejelser, understreger firmaet.

AstraZeneca oplyser desuden, at vaccinen ikke længere produceres. Efterspørgslen på den er faldet, efter at der kommet flere nye vacciner på markedet, lyder det fra medicinalfirmaet.

Allerede tilbage i marts ansøgte virksomheden om at trække vaccinen fra markedet i EU.

Fra tirsdag vil den ikke længere kunne bruges inden for unionen.

Lignende ansøgninger vil nu blive sendt til myndigheder i Storbritannien og andre lande, hvor vaccinen er godkendt, skriver The Telegraph.

I 2023 svandt salget af Vaxzevria markant. I løbet af det første halvår omsatte vaccinen for 28 millioner dollar. Det svarer til knap 200 millioner kroner.

Det er noget nær ingenting i sammenligning med omsætningen på knap fire milliarder dollar - 27,5 milliarder kroner - i 2021.

Den omstridte coronavaccine er blevet solgt i over 180 lande.

