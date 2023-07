AstraZenecas salg af coronavacciner er kollapset

Den britisk-svenske lægemiddelproducent AstraZeneca var på alles læber under coronakrisen, da selskabets vaccine var med til at slå benene væk under pandemien.

Men siden er salget af dets ellers så populære middel nærmest forsvundet. Det viser selskabets halvårsregnskab fredag morgen.

Coronavaccinen Vaxzevria, der blev udviklet i samarbejde med forskere på Oxford University, omsatte for blot 28 millioner dollar i løbet af årets første seks måneder.

Til sammenligning omsatte vaccinen for små fire milliarder dollar eller det, der svarer til 27,5 milliarder kroner, i hele 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allerede sidste år, da pandemien for mange var fortid, faldt salget af midlet betydeligt.

Ikke desto mindre har lægemiddelproducenten formået at erstatte salget af Vaxzevria med selskabets øvrige produkter.

Det har betydet, at selskabet samlet set er vokset med en procent i årets første halvdel, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

I alt har AstraZeneca omsat for 22,3 milliarder kroner i de første seks måneder af 2023. Det svarer til 151,3 milliarder kroner.

/ritzau/