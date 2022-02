ATP forhøjer pensioner efter rekordafkast

Langt de fleste danskere har penge stående i en pensionsordning hos ATP.

Og de kan glæde sig over, at indeståendet vokser og har det godt, efter at pensionsselskabet torsdag har offentliggjort regnskabet for 2021.

Det viser, at ATP sidste år opnåede sit højeste investeringsafkast nogensinde på knap 50 milliarder kroner.

Det flotte afkast betyder, at pensionerne pr. 1. januar forhøjes med fire procent, hvilket også er rekord.

Forhøjelsen koster 30,4 milliarder kroner og betyder for en typisk 66-årig pensionist, at ATP-pensionen er vokset med 14.300 i resten af hans eller hendes levetid.

Der er dog stadig en hele del penge på selskabets kistebund. Samlet set råder ATP over en pengetank på hele 947 milliarder kroner.

ATP's ledelse er dog forsigtige i deres forventning til de kommende års afkast:

- Usikkerhed og udsving forventes fortsat at præge markederne i 2022, og ATP forventer på trods af det stærke resultat lavere afkast i årene fremover, siger Bo Foged, der er administrerende direktør.

Han og den øvrige ledelse har i øvrigt besluttet at ændre investeringsstrategi fra og med i år.

Fremover vil en femtedel af pensionsmidlerne blive placeret med lidt højere risiko end tidligere for de medlemmer, der har mere end 15 år til pensionsalderen.

Selv om det kan betyde, at disse investeringerne i nogle år giver et dårlige og måske negativt afkast, forventer ATP over tid at opnå et højere afkast end i dag og dermed at kunne udbetale flere penge til de pensionerede medlemmer.

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en obligatorisk pensionsordning, som både omfatter lønmodtagere og personer på overførselsindkomst.

Den blev indført i 1964 og omfatter i dag 5,4 millioner danskere.

Foruden at forvalte en del af danskernes formue står ATP også for at administrere en lang række offentlige ydelser.

I alt blev der i den forbindelse udbetalt 300 milliarder kroner ad den vej sidste år. Det svarer til to tredjedele af de velfærdsydelser, der bliver udbetalt i Danmark.

