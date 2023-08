ATP vender minus til plus i første halvår

Positive aktiemarkeder er medvirkende til, at pensionsselskabet ATP opnåede et langt bedre investeringsresultat i første halvår 2023 sammenlignet med samme periode sidste år.

Her måtte vores allesammens pensionskasse indkassere et tab på investeringskontoen på hele 57,2 milliarder før skat.

I år har de første seks måneder omvendt resulteret i et plus på 1,4 milliarder kroner.

Mens aktiebeholdningen var med til at øge formuen, måtte ATP omvendt notere et tab på 1,8 milliarder kroner på selskabets ejendomsinvesteringer som følge af nedskrivninger af ejendommenes værdi på grund af det højere renteniveau.

- Jeg er tilfreds med, at vi har lagt et svært 2022 bag os. Afkastet i første halvår er positivt, og investeringsstrategien sikrer ATP's medlemmer en garanti for, at de får udbetalt dét, vi har lovet dem, når de går på pension, siger adm. direktør Martin Præstegaard i en pressemeddelelse.

ATP's pensionsforpligtelser udgjorde ved halvårets udgang 542 milliarder kroner, mens bonuspotentialet - som er den reserverne i den resterende formue - udgjorde 105 milliarder kroner.

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en obligatorisk pensionsordning, der blev indført i 1964.

Alle lønmodtagere, der arbejder mere end 9 timer om ugen, betaler ind til ATP Livslang Pension, og modtagere af overførselsindkomst er også omfattet af ordningen.

Selskabet ATP står desuden for administrationen af en række andre statslige ordninger, herunder Lønmodtagernes Garantifond, ligesom ATP via Udbetaling Danmark administrerer blandt andet boligstøtte, folkepension og barselsdagpenge.

/ritzau/