Auditør kræver fængsel til leder i Livgarden for krænkelser

Med grov og vulgær sprogbrug krænkede en vagtholdsfører i Den Kongelige Livgarde ifølge den militære anklagemyndighed en kvindelig garder ved over for både hende og hendes kolleger at omtale hende som "yngste fisse".

Anklagepunktet er blot et blandt flere i et anklageskrift fra den militære anklagemyndighed, Forsvarsministeriets Auditørkorps, hvor vagtholdsføreren sættes under anklage med påstand om fængselsstraf.

Vagtholdsføreren skulle ifølge anklageskriftet også have sagt foran flere andre, at det var rart med en kvindelig sergent på vagtholdet, som man kunne "invitere ned om natten".

Ifølge Auditørkorpset skulle disse udtalelser være faldet i perioden fra april 2020 til december samme år. Det anses af auditøren for at være et brud på en bestemmelse i den militære straffelov om krænkelser af en underordnet.

Anklageskriftet indeholder flere af den type anklagepunkter, men der er i sagen også rejst tiltale efter den borgerlige straffelov, altså den lov, som alle i landet er omfattet af.

Her er vagtholdsføreren tiltalt for i flere tilfælde at have krænket nogens blufærdighed.

Blandt andet skulle manden i maj eller juni 2020 have trukket en kvinde ind til sig, kysset hende og sagt "du vil jo gerne. Og senere samme dag skulle vagtholdsføreren have gentaget kysset. Det hele foregik på Livgardens kaserne i Gothersgade ved Rosenborg Slot midt i København.

Samme kvinde skulle flere gange være blevet tilsendt billeder af vagtholdsføreren, hvor han onanerede, og gentagne gange har han angiveligt spurgt kvinden, om hun ville have sex med ham.

Han er derudover tiltalt for i perioden fra september 2020 og til april året efter flere gange at have sendt pornografisk materiale, herunder billeder af sig selv, hvor han onanerede, til en kvindelig underordnet.

Derudover er han anklaget for under en tjenesterejse til Paris i juli 2019 at have gramset på en underordnet kvindes bryst to gange uden på tøjet.

Manden er desuden anklaget for vold ved på kasernen i marts 2020 at have uddelt en lussing. Anklageskriftet er anonymiseret, og det fremgår ikke, om offeret var en mand eller en kvinde.

Ud over anklagerne om krænkelse er vagtholdsføreren anklaget for i februar at have udsat en person for fare. Det skete i februar 2021 på Marinestation København på Holmen i København.

Her kørte han ifølge anklageskriftet i et militært køretøj frem mod en person, som måtte springe til side, for ikke at blive ramt. Vagtholdsføreren kørte med en hastighed på 40 kilometer i timen, lyder anklagen.

Auditørkorpset skriver i anklageskriftet, at der vil blive nedlagt påstand om fængsel, når sagen skal behandles i Københavns Byret. Her bliver sagen indledt 29. januar. Der ventes dom i den første uge af februar. Den tiltalte nægter sig skyldig.

/ritzau/