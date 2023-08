Dansk auktionshus køber hovedparten af konkursramte Lauritz.com

Hovedparten af det konkursramte auktionshus Lauritz.com er blevet solgt til ejerne af Auktionshuset Hørsholm.

Det skriver kuratorerne i en pressemeddelelse tirsdag.

En talsmand fortæller, at flere end 50 medarbejdere fra Lauritz.com følger med i aftalen. De skal efter planen sendes ud i forskellige afdelinger.

I pressemeddelelsen fremgår det, at "køberne har set en værdi i at få tilknyttet mange af de dygtige medarbejdere".

- Vi er glade for, at vi med overdragelsen til Auktionshuset.com lykkedes med at sikre en del af arbejdspladserne, lyder det fra kuratorerne.

- Køberne håber på, at medarbejderne – i samarbejde med de nuværende kolleger og nye kolleger i Hørsholm – kan være med til at udvikle Auktionshuset.com.

Op til konkursen har mange sælgere været frustrerede over, at de ikke har modtaget betaling for deres solgte varer.

Det er endnu for tidligt at sige, om sælgerne overhovedet kommer til at modtage deres penge.

- Forløbet op til konkursen – hvor mange sælgere ikke modtog betaling for solgte varer – medførte betydelig og måske uoprettelig skade på brandet ”Lauritz”.

- Det forudgående forløb ændrer dog ikke på, at Lauritz har mange dygtige og engagerede medarbejdere, som har dybt kendskab til auktionsmarkedet, lyder det i pressemeddelelsen.

Først beskrev TV 2 frustrationerne hos mange sælgere, der ventede i måneder på at modtage penge for solgte varer.

Siden kunne mediet Finans berette om en samlet gæld på knap 150 millioner kroner hos Lauritz.com. Heraf lød gælden til kunderne på cirka 50 millioner kroner.

Auktionshuset Hørsholm vil i første omgang bistå med udlevering af de varer, som mange købere har kigget langt efter.

- Og vi ønsker at bistå de mange sælgere, som har indleveret varer, med et salg gennem Auktionshuset.com eller alternativt en tilbagelevering af varen.

- Vi håber naturligvis, at mange vil vælge det første, siger talsmanden på vegne af de nye ejere.

