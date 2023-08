Australsk strejkevarsel sender gaspris op med 18 procent

En truende strejke blandt gasarbejdere på australske boreplatforme har betydet, at gaspriserne i Europa er steget kraftigt.

Ifølge Marketwire er prisen på den toneangivende hollandske gasfuture steget med 18 procent fra morgenstunden mandag til 42,90 euro per megawatt-time.

Det er utilfredshed med manglende fremskridt i forhandlinger om løn og arbejdsvilkår, der har fået arbejderne til at varsle en strejke, der i givet fald kan træde i kraft 2. september.

Australien er en af verdens store producenter af flydende naturgas, og selv om den australske gas sjældent sejles til europæiske havne, vil en nedgang i produktionen fra de australske felter sænke udbuddet på verdensplan betragteligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kristian Rune Poulsen, der er energianalytiker hos Green Power Denmark, siger, at markedsreaktionen vidner om "et meget nervøst marked", men også er udtryk for, at krigen mellem Ukraine og Rusland har ændret forsyningssituationen.

- Før krigen, hvor vi havde et lokalt, europæisk gasmarked, ville vi aldrig have hørt om det her, men nu er vi blevet en del af et større, globalt marked for flydende gas, og så får sådanne nyheder betydning, siger han.

Han noterer sig desuden, at priserne på vinterleverancer af gas kun har bevæget sig 3-4 procent opad.

Det kan være et tegn på, at markedet forventer, at en eventuel strejke ikke vil vare længe og dermed ikke påvirke forsyningerne på længere sigt.

- Men det bliver interessant at følge, hvordan markedet reagerer på de første langtidsvejrudsigter for vinteren. Selv udsigten til en kold vinter i Asien vil også påvirke priserne i Europa i den nye virkelighed, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Reuters står de australske felter for omkring 10 procent af verdensmarkedet for flydende naturgas.

Energistyrelsen gør løbende status over beholdningen af gas i de danske og europæiske gaslagre.

Den seneste melding fra slutningen af juli lød på, at gasforsyningen er stabil, og at lagrene er mere fyldte, end de plejer at være på denne tid af året.

I tilfælde af en hård vinter er der dog fortsat risiko for, at der kan opstå mangel på gas, og derfor er det fortsat vigtigt at spare på energien.

/ritzau/