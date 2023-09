Avis bringer ny anholdelsesvideo: - Jeg fucking kvæler dig

Efter at en video af en anholdelse af en cyklist på Christianshavn i sidste uge blev omtalt i en række medier, er der nu kommet en ny video af en voldsom anholdelse foretaget af Københavns Politi, skriver Politiken lørdag.

I videoen ser man tre betjente overmande en person, som kæmper i mod. På et tidspunkt i videoen hører man en stemme - angiveligt en af politifolkene - sige:

- Jeg fucking kvæler dig, hvis du ikke får de hænder om på ryggen. Kan du forstå det? Stop med at kæmpe imod.

Forud for den sætning hører man flere gange politiet sige til den anholdte, at han skal slappe af og, at han skal lægge sig om på ryggen.

Ligesom sagen om cyklisten er den nye sag blevet indbragt for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), oplyser Københavns Politi til Politiken.

Videoen er ifølge Politiken blevet optaget af en forbipasserende, som ikke ved, hvad der er gået forud for anholdelsen. Personen kender ikke den anholdte.

Videoen er blevet indleveret til Politiken i den forgangne uge. Personen, som har optaget den, har oplyst til avisen, at den er optaget 6. september omkring klokken 19 på Arsenaløen, ganske tæt ved Christiania.

Sagen om anholdelsen på Arsenaløen kommer, kort tid efter at Adam Dyrvig Tatt, der er chefredaktør på mediet Danwatch, blev anholdt på Christianshavn.

Tatt har til flere medier fortalt, at han blev standset, fordi han benyttede sin mobiltelefon under kørslen. Anholdelsen udviklede sig voldsomt og endte med, at Tatt fik peberspray i ansigtet, mens flere betjente havde fat i ham.

Den sag valgte Københavns Politi at anmelde til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). DUP er uafhængig af politiet og har blandt andet til opgave at undersøge, om politifolks adfærd er i overensstemmelse med de love og regler, som gælder.

DUP kan rejse sigtelse mod politifolk og har lovhjemmel til at foretage de efterforskningsskridt, som politiet normalt foretager i efterforskningen af straffesager.

Når DUP har afsluttet en undersøgelse eller en efterforskning, sendes sagen videre til enten Statsadvokaten i København eller Statsadvokaten i Viborg, som træffer afgørelse i sagen.

Hvis politifolk har overtrådt reglerne, kan en sådan afgørelse udløse kritik, som igen kan udløse en disciplinærstraf inden for politiets eget system.

Er der tale om en overtrædelse af straffebestemmelse i lovgivningen, kan statsadvokaterne vælge at rejse tiltale og indbringen en straffesag for domstolene.

Københavns Politi vil ikke udtale sig om sagerne, så længe de behandles af DUP. I en generel kommentar skriver politiet:

- Vi anerkender, at det kan se voldsomt ud, når politiet foretager en anholdelse, hvor den anholdte gør aktiv modstand, og at det kan være voldsomme oplevelser for både den anholdte og de betjente, der er involveret.

